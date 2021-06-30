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Giriş Tarihi: 30.6.2021 14:37 Son Güncelleme: 30.6.2021 14:48

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Fonseca oldu! Paulo Fonseca Fenerbahçe için geliyor

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Fonseca oldu! Paulo Fonseca Fenerbahçe için geliyor

Son dakika... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin yeni hocası oldu. Son dakika bilgisine göre Portekizli teknik adam, Emre Belözoğlu'ndan sonra Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu oldu.

Fenerbahçe'den son dakika haberleri geliyor. Başkan Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada yeni teknik direktörün kısa süre içinde belli olacağını ifade etmişti. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu. Ali Koç, teknik adam için 'Portekiz ekolü' diyerek Fonseca'yı işaret etmişti...

Fenerbahçe taraftarının beklediği haber geldi. Teknik direktörlük görevi için Portekizli Paulo Fonseca ile anlaşıldı. Gelen bilgilere göre Paulo Fonseca kısa süre içinde İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe'nin başında idmanlara başlayacak.

1973 doğumlu Paulo Fonseca, UEFA Pro-Lisans sahibi. Portekizli teknik adam daha önce Paços Fereira, Porta, Braga ve Shakhtar Donetsk gibi takımları çalıştırdı. Fonseca son olarak Roma'da görev yapmıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Fonseca oldu! Paulo Fonseca Fenerbahçe için geliyor
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