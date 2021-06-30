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Giriş Tarihi: 30.6.2021 07:03 Son Güncelleme: 30.6.2021 07:04

Son dakika: Galatasaray'da orta sahaya yeni aday Aliou Dieng

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Galatasaray'da orta sahaya yeni aday Aliou Dieng

Son dakika haberi... Galatasaray'da orta saha transferi için listeye eklenen son isim Al Ahly forması giyen Aliou Dieng oldu. 23 yaşındaki Malili ön libero için Mısır kulübü 5 milyon Euro bonservis talep ediyor.

Transferde Paulinho ismi ortaya atılsa da Brezilyalı orta saha oyuncusu şu anda gündemde yok. 32 yaşındaki futbolcu için Galatasaray girişimde bulunmazken, yönetimin hedefi 25 yaş altı oyuncular...

Benfica'dan Gedson Fernandes ve Florentino için beklemede olan sarı-kırmızılılar, Tunuslu dinamo Mohamed Ali Ben Romdhane'yi gündeminde tutuyor.

Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray'da listeye eklenen son isim ise Al Ahly forması giyen Aliou Dieng oldu. 23 yaşındaki Malili ön libero için Mısır kulübü 5 milyon Euro bonservis talep ediyor.

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Son dakika: Galatasaray'da orta sahaya yeni aday Aliou Dieng
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