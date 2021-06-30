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Giriş Tarihi: 30.6.2021 07:21 Son Güncelleme: 30.6.2021 07:26

Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme

Son dakika haberi... Galatasaray'da yeni yönetimden Taylan Antalyalı’ya yeni sözleşme geliyor. 2.2 milyon TL kazanan 26 yaşındaki orta saha, 2024’e kadar imza atacak ve yıllık 4.5 milyon TL alacak.

Geçen sezon Marcao'dan sonra Galatasaray'ın en çok süre alan (3100 dakika) ismi olan Taylan Antalyalı, performansıyla A Milli Takım'a kadar yükseldi.

2.2 milyon TL ile ilk 11'in en az garanti para alan oyuncusu konumundaki Taylan'a o dönemki yönetimden zam sözü gelmişti.

Ancak seçim süreci yüzünden takıma düzenli maaşlar ödenmediği gibi 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna verilen söz de tutulmadı.

Burak Elmas başkanlığındaki yeni yönetim ise milli futbolcuyla görüşme yapmaya hazırlanıyor.

DÖNENE KADAR FORMA AYTAÇ KARA'NIN
Taylan'ın ücreti takım içinde ortalama 4-5 milyon TL kazanan yerli oyuncularla aynı seviyeye çıkarılacak ve 2023'te bitecek sözleşmesi +1 yıl uzatılacak.

İtalyan kulüpleri tarafından yakından takip edilmeye başlanan yıldız oyuncudan hocası Fatih Terim de çok memnun...

Terim, yeni sezon planlarını Taylan'a göre yapmaya başladı. Fıtık ameliyatı olan oyuncu, dönene kadar ön liberoda yeni transfer Aytaç Kara oynayacak.

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Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme
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