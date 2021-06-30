Son dakika: Jose Mourinho'dan Uğurcan Çakır transferine onay! Roma teklif yapacak...

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte peş peşe transferleri açıklayan Trabzonspor sezona iyi bir başlangıç yapmak için kadrosunu yeni oyuncularla güçlendiriyor. Trabzonspor, Hamsik, Gervinho ve Bruno Peres gibi yıldız isimleri kadrosun kattı.

MOURİNHO'DAN UĞURCAN ÇAKIR'A ONAY

Trabzonspor'da başarılı bir sezonu geriden bırakan ve EURO 2020'de yaptığı kurtarışlara öne çıkan Uğurcan Çakır'ın hangi kulübe transfer olacağı merak ediliyor.

Portekizli kaleci Rui Patricio ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedemeyen Roma, yönünü Uğurcan Çakır'a çevirdi. Teknik direktör Jose Mourinho da Uğurcan Çakır transferine onay verdi.