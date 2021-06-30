Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Jose Mourinho'dan Uğurcan Çakır transferine onay! Roma teklif yapacak...
Giriş Tarihi: 30.6.2021 19:01

Son dakika: Jose Mourinho'dan Uğurcan Çakır transferine onay! Roma teklif yapacak...

Son dakika: Jose Mourinho'dan Uğurcan Çakır transferine onay! Roma teklif yapacak...

Son dakika haberi: Transfer sezonun çok hızlı giren Trabzonspor'da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak kadrosuna Hamsik, Gervinho ve Bruno Peres gibi yıldızları katan Trabzonspo sezona iyi başlamak istiyor. Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için de Avrupa devleri takipte. Roma'nın Uğurcan Çakır için teklif yapacağı ve Mourinho'nun da bu transfere onay verdiği iddia edildi. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayı...

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte peş peşe transferleri açıklayan Trabzonspor sezona iyi bir başlangıç yapmak için kadrosunu yeni oyuncularla güçlendiriyor. Trabzonspor, Hamsik, Gervinho ve Bruno Peres gibi yıldız isimleri kadrosun kattı.

MOURİNHO'DAN UĞURCAN ÇAKIR'A ONAY

Trabzonspor'da başarılı bir sezonu geriden bırakan ve EURO 2020'de yaptığı kurtarışlara öne çıkan Uğurcan Çakır'ın hangi kulübe transfer olacağı merak ediliyor.

Portekizli kaleci Rui Patricio ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedemeyen Roma, yönünü Uğurcan Çakır'a çevirdi. Teknik direktör Jose Mourinho da Uğurcan Çakır transferine onay verdi.

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Son dakika: Jose Mourinho'dan Uğurcan Çakır transferine onay! Roma teklif yapacak...
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