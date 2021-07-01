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Giriş Tarihi: 1.7.2021

Almanya’da hüsranın faturası Löw’e kesildi

UĞUR ÇEM
Almanya’da hüsranın faturası Löw’e kesildi
EN son 1996'da Avrupa şampiyonu olan Almanya, EURO 2020'de yine hayal kırıklığı yaratarak turnuvaya veda etti. İngiltere önünde tutuk bir futbolla 2-0 kaybeden Panzerler için ülke basını, teknik direktör Joachim Löw'ü hedefe koydu. Almanlar'ın en ünlü gazetesi Bild; 'Jogi her şey bitti' ifadesini kullanarak Löw'ün milli takıma veda ettiğini yazdı. Düsseldorf Express; 'Güle güle Jogi' diyerek Löw'ün Almanya'dan acı bir şekilde gittiğini belirtti. Hamburger Morgenpost ise; alaycı bir sözle 61 yaşındaki teknik adamı kastederek 'Saygıyı hak ediyosun' manşetini kullandı. Ayrıca haberde Löw'ün gitmesinden dolayı Alman toplumunun çok memnun olduğu belirtilirken, kendisini beğenmedikleri ve milli takımı bırakmasının isabetli olduğunun altı çizildi.

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Almanya’da hüsranın faturası Löw’e kesildi
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