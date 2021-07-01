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Giriş Tarihi: 1.7.2021 16:08 Son Güncelleme: 1.7.2021 16:08

Altay Ceyhun Gülselam'ı transfer etti!

DHA
Altay Ceyhun Gülselam'ı transfer etti!

Süper Lig'e 18 yıl sonra yükselen Altay, Ayteniz Alanyaspor'da ayrılan 34 yaşındaki orta saha Ceyhun Gülselam'ı transfer etti. Tecrübeli futbolcu, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına sözleşme imzalayacak.

Süper Lig'e 18 yıl sonra yükselen Altay, dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Daha önce Bodrumspor'dan golcü Ozan Sol'la prensipte anlaşmasına rağmen henüz resmi açıklamayı yapmayan siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'dan ayrılan gurbetçi ön libero Ceyhun Gülselam'ı 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Daha önce A Milli Takım'da da görev yapan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Hannover 96, Karabükspor ve Alanyaspor'da görev yaptı. Sağlık kontrülünden geçirilen futbolcuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

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Altay Ceyhun Gülselam'ı transfer etti!
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