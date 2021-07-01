Belçika-İtalya eşleşmesi büyük talihsizlik!

MURAT ÖZBOSTAN sordu, ALİ GÜLTİKEN gündemi analiz etti
Avrupa Şampiyonası'nda 8 takım yola devamediyor. Almanya, Fransa ve Portekiz havlu attı.Şu ana kadar turnuva hakkında neler söylersiniz?En çok hangi takımı beğendiniz?
Favorilerin biraz beklentilerin gerisinde kaldığı bir turnuva oluyor. Daha önce Avrupa şampiyonluğu yaşamış Almanya, Fransa ve Portekiz'in elenmiş olması önemli bir sürpriz. Bunların yanında İsviçreile Danimarka'yı çok beğendim.İsviçre'nin hem oyun yapısı hem oyuncu kalitesi bence turnuvaya damga vurdu. Beklentilerin çok üzerinde bir performans izliyoruz. Ben iyi savunmacı bir takımolarak İtalya'nın öne çıktığını düşünüyorum. Çok kompakt bir takım. Dar alanda oynuyorlar ve bunda çok başarılılar. Forvet hattında etkili oyuncuların var. İnsigne, İmmobile, Berardi gibi yetenekli isimlere sahipler. Tabii her turnuvanın favorisi olan ama bir türlü beklentilerine cevap veremeyen Belçika da De Bruyne'nin geri dönmesiyle başka bir kimlik kazandı. Talihsizlik, Belçika ve İtalya'nın çeyrek finalde karşılaşıyor olması.
PARA OLMAYINCA SON DAKİKAYA KALIYOR
Beşiktaş'ta her şey ağır gidiyor.Sizce bu normal mi? Yoksa birtakım için dezavantaj mı?Panik yapmak gerekir mi?Panik yapmak gerekmez. Elbette sezona girerkenmutlaka bir kadro oluşturulacak. Ama teknikdirektör konusunun bu kadar uzaması çok normaldeğildi. Şimdi bir birliktelik sağlandı. Mutlakatransferlerle ilgili bu altyapı oluşturulmuştur.Özellikle Avrupa Şampiyonası'ndan sonra çalışmaların,Beşiktaş gibi diğer takımlar için de biraz daha hızlanacağınıdüşünüyorum. Bir diğer konu da eldençıkarılmak istenen oyunculara takım bulmak vebütçeyi organize etmek gerekiyor. Bunlarınhepsi zaman alan konular. Özellikle bizimgibi mali konularda sıkışık takımlarınçok olduğu liglerde transfer işlerison dakikaya kalıyor.
F.BAHÇE'DE İSTİKRAR YOK
Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 10. stoperinialdı. Toplamda da 16 defansoyuncusu transfer etmiş... Bu rakamlariçin yorumunuz nedir? AyrıcaFenerbahçe'nin hocası da daha yok.
En önemli konu, teknik direktörün belirlenmesi.F.Bahçe 3 yıldır istikrarlı bir hoca seçimi yapamadıve bu da doğal olarak birçok sorunu beraberindegetiriyor. F.Bahçe'nin aslında kadrosunda şuanda çok büyük sorunlar görünmüyor.Szalai ile birlikte sürekli oynayabilecek bir stoperve ön tarafta tabii ki etkili bir santrfora ihtiyaçlarıvar. F.Bahçe bu iki oyuncuyu doğru bulabilirse,eldeki kadro daha çok işi yapar hale gelecektir. Zatenyetenekli birçok oyuncusu var. Bunları doğru kullanabilecekbir hoca seçimi, bu kadroyu da parlatacaktır.
GALATASARAY PSV'Yİ ELER
Galatasaray, Aytaç ve Alpaslan'ı kadrosunakattı. Başka hangi mevkilerdetransfer şart? PSV maçında bu takımınşansını nasıl görüyorsunuz?
Defanstan başlarsak G.Saray, Luyindama'yı gönderipo bölgeye bir stoper transferi yapmak istiyor ki bencedoğru bir bakış açısı. Omar'ın durumuna göre bir sağ bek ,Onyekuru ile tekrar anlaşılamazsa etkili ve çabukbir kanat oyuncusu ile beraber Belhanda'dansonra ihtiyaç duyulan iyi bir orta alan oyuncusuG.Saray'ın ilk tercihleri olacak gibi görünüyor.Aslında G.Saray'ın sezonu bitiren kadrosu, oyuncu kalitesiolarak çok iyi. Fakat ben yine G.Saray'ın bunayakın bir kadro kuracağını düşünüyorum. Dahaiyisi dediğimiz zaman da çok etkili bir G.Saraytakımı izleyeceğiz demektir. G.Saray'ın bukadrosu, PSV'nin önüne çıkıyor. Bu turiçin ibre G.Saray'dan yana.
HAMSİK İLE BAKASETAS TRABZONSPOR'U UÇURUR
Hamsik, Trabzonspor'a imza attı. Büyük bir yıldız.Trabzonspor ve Türk futboluna neler katar?
Çok iyi, önemli bir oyuncu. Napoli'deki performansınıçok yakından da takip ettim. Özellikle Bakasetas ile berabermuazzam bir ikili olurlar. Trabzonspor büyük bir kaliteyi ve oyunliderini kadrosuna katarak çok önemli bir iş yaptı. Abdullah Hoca geçtiğimizsezon kadroyu belli bir noktaya kadar getirdi.Hem oyun düzeni olarak hem kazanma performansı olaraktakım önemli bir çizgi yakaladı. Bu kalitelerle beraber Hamsikgibi kadroya katılacak bir-iki kaliteli isimle beraber kazanmafelsefesiyle oynayacak ve bunu başarabilecek birTrabzonspor izleyeceğimizi düşünüyorum.
TÜRK HAKEMLERİ LİGİN ÇOK ÖNÜNDE
Cüneyt Çakır kariyerine bir başarıdaha ekledi. EURO 2012, 2016ve 2020'de görev yaptı. En fazladüdük çalan hakem oldu. Büyükkulüplerimize göre ise kötü hakem!Yorumunuz nedir?
Türk hakemleri, Türk futbolunun çokönünde. Bunu her büyük turnuvada bir kezdaha görüyoruz. Kendi kısır iç çekişmelerimizüzerinden hakemleri konuşmak kolayımıza geliyor.Yönetici, teknik adam ve futbolcular maalesefgünah keçisini dışarıda arıyorlar. En kolay yönü dehakemleri suçlamak. Hayali düşmanlar yaratarakhakemleri bu işin baş sorumlusu haline getirmeyeçalışıyorlar. Ama geldiğimiz noktada görüyoruzki bu doğru bir bakış açışı değil. Hakemlerimiz dünya klasmanındaönemli işler yapıyor. Ama futbol takımlarımızınAvrupa'da son yıllardaki başarısızlıkları da ortada.