Son dakika... Belhanda'dan flaş transfer hamlesi! Başkanı takibe aldı

Son dakika... Galatasaray'ın eski yıldızı Belhanda, adım adım Adana Demirspor'un yolunu tutuyor. Galatasaray Yönetimi eleştirdiği için ani bir kararla kontratı feshedilen Faslı oyuncu, İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli 10 numaranın sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği ifade edilirken, Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'dan flaş bir atak gelmişti.
Başta Balotelli olmak üzere yıldız isimleri gündemine alan Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Belhanda ile görüştüklerini açıklamıştı.
Sancak, "Galatasaray'ın eski yıldızı Belhanda ve Lille Kulübü'nün kaptanı Fonte ile görüşüyoruz. Bu transferler kolay olmuyor. İyi bir ev, iyi bir araba, iyi şartlar istiyorlar." demişti.
Transferde bu gelişmeler yaşanırken Belhanda'dan flaş bir hamle geldi. Faslı yıldız, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı Instagram'dan takibe aldı. Son yıllarda transferde sosyal medya hamleleri transfer habercisi niteliğinde.
Deneyimli futbolcunun Sancak'ı takip etmesi Adana Demirspor'a yeşil ışık olarak nitelendirildi.
BELHANDA İLE GALATASARAY ARASINDA NE YAŞANMIŞTI?
Galatasaray kariyeri boyunca oynadığı futbol kadar saha içindeki disiplinsiz davranışlarıyla da gündem olan Belhanda, Türk Telekom Stadı'nın zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle yönetimi sert bir dille eleştirmişti.
Yöneticilerin sosyal medyada paylaşımlar yapmak yerine stadın zemini ile ilgilenmeleri gerektiğini söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, büyük tepki çekmişti.
Mustafa Cengiz yönetimi, Belhanda'nın sözleri sonrası flaş bir karar alarak Faslı ismin sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
Ailesi İstanbul'u çok seven Belhanda, Türkiye'den ayrılmadı ve çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli futbolcunun Mustafa Cengiz yönetiminin görev süresi dolmasından sonra Galatasaray'a dönmek istediği ifade edilmişti. Fakat sarı-kırmızılı ekibin bu transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.