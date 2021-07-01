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Giriş Tarihi: 1.7.2021

Bir daha aynı hatayı yapmam

YUNUS EMRE SEL
Bir daha aynı hatayı yapmam

Mali Genel Kurul’da konuşan başkan, satışı gündemde olan milli file bekçisi için, “Abdülkadir Ömür’e Manchester City 23 milyon Euro verdiğinde satmadım, hata yaptım. Ben o hatayı bir defa yaparım” dedi

Trabzonspor'un Olağan Mali Genel Kurulu'nda bordo-mavili yönetimin mali ve idari ibrası oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kaleci Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'le ilgili sözleri ise dikkat çekti. Ağaoğlu, Uğurcan'ın kendi yeteneğiyle kendi pazarını oluşturduğunu belirterek, "Biri 'Satmayalım', diğeri de 'Fiyatını bulduğunda satılmalı' diyor. Göreve geldiğimiz zaman Uğurcan üçüncü kaleciydi. Önündeki kalecilerin biri 2.5 milyon, diğeri 1.5 milyon Euro alıyordu. Bırakın bedelini biz ödeyelim. Abdülkadir için Manchester City 23 milyon Euro verdiğinde satmadım, hata yaptım. Ben o hatayı bir defa yaparım" dedi.

YASAYA KARŞI ÇIKIYORLAR
Ağaoğlu, spor yasası ile ilgili de konuşarak, "Spor yasası 20-21 sene oldu, hâlâ çıkmıyor. Büyük sıkıntılar var, 20 senedir bu yasanın çıkmaması için ayak direyen kulüpler, Türk futbolunun lokomotifleridir" ifadesini kullandı. A Takım'ın net maaşlarını da düşürdüklerini ifade eden Başkan Ağaoğlu, "2017- 18 sezonunda 40 milyon Euro olan maaşlar 2020-2021'de 19 milyon 500 bin Euro'ya düştü. Aynı mali disiplini devam ettirdikçe olacak bunlar. Bunun sorumluluğu Genel Kurul'dan geçiyor" diye konuştu.

ESKİŞEHİRSPOR'A 310 BİN EURO MESAJI!
ESKIŞEHIRSPOR'UN transfer yasağını kaldırmak için talep ettiği borçsuzluk imzasıyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, "2010-2011 sezonu Eskişehirspor meselesi var. Trabzonspor Kulübü ile alakalı olarak birtakım tasarrufların içerisinde bulunan insanlar, kesenin ve sapın bir gün döneceğini bilerek tasarrufta bulunacak. Bu tür bir eylemin içerisinde bulunan bir kulüp, 310 bin Euro'yu ödeyemiyorsa bu onların sorunu. Bunlarla ilgili olarak aramayan kalmadı. Bu iş, 310 bin Euro'luk alacak verecek işi değildir, bu iş prensip işidir. O gün hayatını kaybeden Mustafa'nın davasıdır bu, Ahmet Ağaoğlu'nun davası değildir. Bu konuda tavrımız nettir" ifadesini kullandı.

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