Çarpıcı yorum! "Türk hakemleri Süper Lig'in önünde"

SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan sordu, SABAH yazarı Ali Gültiken gündemi analiz etti. Ali Gültiken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, EURO 2020 ve hakemlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Şampiyonası'nda 8 takım yola devam ediyor. Almanya, Fransa ve Portekiz havlu attı. Şu ana kadar turnuva hakkında neler söylersiniz? En çok hangi takımı beğendiniz?

Favorilerin biraz beklentilerin gerisinde kaldığı bir turnuva oluyor. Daha önce Avrupa şampiyonluğu yaşamış Almanya, Fransa ve Portekiz'in elenmiş olması önemli bir sürpriz. Bunların yanında İsviçre ile Danimarka'yı çok beğendim. İsviçre'nin hem oyun yapısı hem oyuncu kalitesi bence turnuvaya damga vurdu. Beklentilerin çok üzerinde bir performans izliyoruz. Ben iyi savunmacı bir takım olarak İtalya'nın öne çıktığını düşünüyorum.