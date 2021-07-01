Çarpıcı yorum! "Türk hakemleri Süper Lig'in önünde"

SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan sordu, SABAH yazarı Ali Gültiken gündemi analiz etti. Ali Gültiken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, EURO 2020 ve hakemlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Avrupa Şampiyonası'nda 8 takım yola devam ediyor. Almanya, Fransa ve Portekiz havlu attı. Şu ana kadar turnuva hakkında neler söylersiniz? En çok hangi takımı beğendiniz?
Favorilerin biraz beklentilerin gerisinde kaldığı bir turnuva oluyor. Daha önce Avrupa şampiyonluğu yaşamış Almanya, Fransa ve Portekiz'in elenmiş olması önemli bir sürpriz. Bunların yanında İsviçre ile Danimarka'yı çok beğendim. İsviçre'nin hem oyun yapısı hem oyuncu kalitesi bence turnuvaya damga vurdu. Beklentilerin çok üzerinde bir performans izliyoruz. Ben iyi savunmacı bir takım olarak İtalya'nın öne çıktığını düşünüyorum.
Çok kompakt bir takım. Dar alanda oynuyorlar ve bunda çok başarılılar. Forvet hattında etkili oyuncuların var. İnsigne, İmmobile, Berardi gibi yetenekli isimlere sahipler. Tabii her turnuvanın favorisi olan ama bir türlü beklentilerine cevap veremeyen Belçika da De Bruyne'nin geri dönmesiyle başka bir kimlik kazandı. Talihsizlik, Belçika ve İtalya'nın çeyrek finalde karşılaşıyor olması.
PARA OLMAYINCA SON DAKİKAYA KALIYOR
Beşiktaş'ta her şey ağır gidiyor. Sizce bu normal mi? Yoksa bir takım için dezavantaj mı? Panik yapmak gerekir mi?
Panik yapmak gerekmez. Elbette sezona girerken mutlaka bir kadro oluşturulacak. Ama teknik direktör konusunun bu kadar uzaması çok normal değildi. Şimdi bir birliktelik sağlandı. Mutlaka transferlerle ilgili bu altyapı oluşturulmuştur. Özellikle Avrupa Şampiyonası'ndan sonra çalışmaların, Beşiktaş gibi diğer takımlar için de biraz daha hızlanacağını düşünüyorum. Bir diğer konu da elden çıkarılmak istenen oyunculara takım bulmak ve bütçeyi organize etmek gerekiyor. Bunların hepsi zaman alan konular. Özellikle bizim gibi mali konularda sıkışık takımların çok olduğu liglerde transfer işleri son dakikaya kalıyor.
F.BAHÇE'DE İSTİKRAR YOK
Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 10. stoperini aldı. Toplamda da 16 defans oyuncusu transfer etmiş... Bu rakamlar için yorumunuz nedir? Ayrıca Fenerbahçe'nin hocası da daha yok.
En önemli konu, teknik direktörün belirlenmesi. F.Bahçe 3 yıldır istikrarlı bir hoca seçimi yapamadı ve bu da doğal olarak birçok sorunu beraberinde getiriyor. F.Bahçe'nin aslında kadrosunda şu anda çok büyük sorunlar görünmüyor. Szalai ile birlikte sürekli oynayabilecek bir stoper ve ön tarafta tabii ki etkili bir santrfora ihtiyaçları var.
F.Bahçe bu iki oyuncuyu doğru bulabilirse, eldeki kadro daha çok işi yapar hale gelecektir. Zaten yetenekli birçok oyuncusu var. Bunları doğru kullanabilecek bir hoca seçimi, bu kadroyu da parlatacaktır.
GALATASARAY PSV'Yİ ELER
Galatasaray, Aytaç ve Alpaslan'ı kadrosuna kattı. Başka hangi mevkilerde transfer şart? PSV maçında bu takımın şansını nasıl görüyorsunuz?
Defanstan başlarsak G.Saray, Luyindama'yı gönderip o bölgeye bir stoper transferi yapmak istiyor ki bence doğru bir bakış açısı. Omar'ın durumuna göre bir sağ bek , Onyekuru ile tekrar anlaşılamazsa etkili ve çabuk bir kanat oyuncusu ile beraber Belhanda'dan sonra ihtiyaç duyulan iyi bir orta alan oyuncusu G.Saray'ın ilk tercihleri olacak gibi görünüyor.
Aslında G.Saray'ın sezonu bitiren kadrosu, oyuncu kalitesi olarak çok iyi. Fakat ben yine G.Saray'ın buna yakın bir kadro kuracağını düşünüyorum. Daha iyisi dediğimiz zaman da çok etkili bir G.Saray takımı izleyeceğiz demektir. G.Saray'ın bu kadrosu, PSV'nin önüne çıkıyor. Bu tur için ibre G.Saray'dan yana.
HAMSİK İLE BAKASETAS TRABZONSPOR'U UÇURUR
Hamsik, Trabzonspor'a imza attı. Büyük bir yıldız. Trabzonspor ve Türk futboluna neler katar?
Çok iyi, önemli bir oyuncu. Napoli'deki performansını çok yakından da takip ettim. Özellikle Bakasetas ile beraber muazzam bir ikili olurlar. Trabzonspor büyük bir kaliteyi ve oyun liderini kadrosuna katarak çok önemli bir iş yaptı. Abdullah Hoca geçtiğimiz sezon kadroyu belli bir noktaya kadar getirdi.
Hem oyun düzeni olarak hem kazanma performansı olarak takım önemli bir çizgi yakaladı. Bu kalitelerle beraber Hamsik gibi kadroya katılacak bir-iki kaliteli isimle beraber kazanma felsefesiyle oynayacak ve bunu başarabilecek bir Trabzonspor izleyeceğimizi düşünüyorum.
TÜRK HAKEMLERİ LİGİN ÇOK ÖNÜNDE
Cüneyt Çakır kariyerine bir başarı daha ekledi. EURO 2012, 2016 ve 2020'de görev yaptı. En fazla düdük çalan hakem oldu. Büyük kulüplerimize göre ise kötü hakem! Yorumunuz nedir?
Türk hakemleri, Türk futbolunun çok önünde. Bunu her büyük turnuvada bir kez daha görüyoruz. Kendi kısır iç çekişmelerimiz üzerinden hakemleri konuşmak kolayımıza geliyor. Yönetici, teknik adam ve futbolcular maalesef günah keçisini dışarıda arıyorlar. En kolay yönü de hakemleri suçlamak.
Hayali düşmanlar yaratarak hakemleri bu işin baş sorumlusu haline getirmeye çalışıyorlar. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki bu doğru bir bakış açışı değil. Hakemlerimiz dünya klasmanında önemli işler yapıyor. Ama futbol takımlarımızın Avrupa'da son yıllardaki başarısızlıkları da ortada.