Çaykur Rizespor Sebastian Holmen'i transfer etti!

Burada yaptığı açıklamada Ali Haydar Er, Holmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Sebastian Holmen'in, daha önce Türkiye'de Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor ve Konyaspor formaları giyen Samuel Holmen'in kardeşi olduğunu aktaran Er, "Sebastian'ın istikrarlı bir kariyeri var. Gittiği takımda uzun yıllar görev yaptı. Kendisi başkanımız ve Fahri Tatan'ın çalışmaları sonucu dün protokol imzaladı. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp sportif direktörü Fahri Tatan ise Holmen'e sakatlıksız iyi bir sezon dileyerek, "Uzun zamandır takip ediyorduk. Her sezon 30 maç oynayan savaşçı, 90 dakika sahaya kendini veren, uyumlu, yarar sağlayacak bir oyuncu. Kendisinden beklentilerimiz büyük." diye konuştu.