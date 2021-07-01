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Giriş Tarihi: 1.7.2021

Fatih Terim’e hakarete 1 yıl men istendi

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Fatih Terim’e hakarete 1 yıl men istendi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Kadıköy'de oynanan ve tribünde sağlık çalışanlarının yer aldığı iddia edilen Fenerbahçe derbisinde küfürlere maruz kalması ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Tribünde çektiği küfürlü görüntüleri sosyal medyadan paylaşan şüpheli Timur S. isimli şahıs hakkında 'Hakaret içeren tezahürat' suçundan 50 günden az olmamak şartıyla adli para cezasıyla cezalandırılması ve şüphelinin 1 yıl süreyle de seyirden yasaklanma şeklindeki tedbirin uygulanması istendi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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Fatih Terim’e hakarete 1 yıl men istendi
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