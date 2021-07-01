Fatih Terim’e hakarete 1 yıl men istendi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Kadıköy'de oynanan ve tribünde sağlık çalışanlarının yer aldığı iddia edilen Fenerbahçe derbisinde küfürlere maruz kalması ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Tribünde çektiği küfürlü görüntüleri sosyal medyadan paylaşan şüpheli Timur S. isimli şahıs hakkında 'Hakaret içeren tezahürat' suçundan 50 günden az olmamakşartıyla adli para cezasıyla cezalandırılmasıve şüphelinin 1 yılsüreyle de seyirden yasaklanma şeklindeki tedbirin uygulanması istendi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.