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Giriş Tarihi: 1.7.2021 15:58

Göztepe Dino Arslanagic ve Şefik Abalı ile anlaştı

DHA
Göztepe Dino Arslanagic ve Şefik Abalı ile anlaştı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Belçika'nın Gent takımından Dino Arslanagic'le anlaşırken, daha önce anlaştığı gurbetçi stoper Şefik Abalı'nın da lisansını çıkardı.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Göztepe, Altınordu'dan Kahraman ve Gil Vecente'den Brezilyalı Lourency Rodrigues'in ardından 2 ismi daha kadrosuna kattı.

Göz-Göz, Belçika'nın Gent takımından Dino Arslanagic'le anlaşırken, daha önce anlaştığı gurbetçi stoper Şefik Abalı'nın da lisansını çıkardı.

Kariyerinde daha önce Lille, Standard Liege ve Antwerp takımlarında forma giyen 28 yaşında, 1.91 boyundaki Belçikalı Arslanagic'in 6 Temmuz'da başlayacak Afyonkarahisar kampına katılacağı öğrenildi.

Avusturya'nın Wacker Innsbruck takımında oynayan 19 yaşındaki stoper Şefik ise geleceğe yatırım olarak kadroya takviye edildi.

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Göztepe Dino Arslanagic ve Şefik Abalı ile anlaştı
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