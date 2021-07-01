Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Igor Angelovski kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda görev aldı? Teknik direktör Igor Angelovski nereli?
Giriş Tarihi: 2.7.2021 00:05

Igor Angelovski kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda görev aldı? Teknik direktör Igor Angelovski nereli?

Igor Angelovski kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda görev aldı? Teknik direktör Igor Angelovski nereli?

Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Igor Angelovski kimdir sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Kuzey Makedonya’yı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na götüren isim için Ali Koç’un görüştüğü ve 3 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi. Adının Fenerbahçe ile anılmasının ardından “Igor Angelovski kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda görev aldı? Teknik direktör Igor Angelovski nereli?” gibi soruların yanıtları futbolseverler tarafından sorgulanır hale geldi. İşte ünlü teknik direktör hakkında bilgiler.

Fenerbahçe ile adı anılan ünlü teknik direktör Igor Angelovski'nin hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Özellikle futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen bu durumun detayları araştırılırken Ali Koç'un Angelovski ile görüşme yaptığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Peki; Igor Angelovski kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda görev aldı? Teknik direktör Igor Angelovski nereli?

IGOR ANGELOVSKİ KİMDİR?

Igor Angelovski, 2 Haziran 1976 yılında Kuzey Makedonya'nın Skopje ilinde dünyaya geldi. Futbol kariyerini ağırlıklı olarak ülkesinde sürdüren Angelovski, sadece bir kez ülke dışına çıktı. Makedonya'da Makedonija Gjorce Petrov, Pelister Bitola, Cementarnica Skopje ve Pobeda Prilep formaları giyen Makedon futbol adamı, 1998-2000 arası Sloven ekibi NK Celje'de forma giyd

2008 yılında futbol hayatına nokta koyan Angelovski, 2008 yılında antrenörlüğe başladı. 2008-2013 arası Rabotnicki'de Sportif Direktör ve yardımcı antrenör olarak çalışan Angelovski, Temmuz 2013'te A Takım Teknik Direktörü olarak göreve başladı. Makedon ekibinde 86 maça çıkan ve 1.78 puan ortalaması yakalayan Angelovski, 2013/14'te Rabotnicki ile lig şampiyonluğu yaşadı.

Ekim 2015'te Kuzey Makedonya A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Angelovski, ülkesine tarihi bir başarıyı getiren isim olarak dikkat çekti. EURO 2020 Elemeleri'nde Polonya, Avusturya, Slovenya, İsrail ve Letonya ile karşılaşan Kuzey Makedonya, kötü başladığı macerayı muhteşem tamamladı.


UEFA'nın yeni sistemi sayesinde grup maçları sonrasında da umudunu diri tutan Kuzey Makedonya, UEFA Uluslar Ligi sayesinde adını Euro 2020'ye yazdırdı. Uluslar Ligi play-off karşılaşmasında Gürcistan'ı Goran Pandev'in golüyle geçen Kuzey Makedonya, ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansla tüm futbolseverlerin beğenisini topladı.

Daha önce Türkiye'den de teklifler aldığını açıklayan ve önümüzdeki yıllarda Türkiye'de çalışabileceğinin sinyallerini veren Igor Angelovski, oyun felsefesinin daima hücum oynatmak olduğunu vurgulamıştı.

UEFA-Pro Lisans sahibi olan 45 yaşındaki teknik direktör, Rabotnicki Skopje'de başladığı kariyerinde Kuzey Makedonya'daki başarısı ile dikkat çekti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
Joachim Löw'den Mesut Özil itirafı! "Büyük hayal kırıklığı"
En çok merak edilen geleceğin meslekleri belli oldu! Bu meslekler para basacak: İşte en yüksek maaşlı meslekler
Son dakika: Sörloth transferinde büyük ters köşe! Trabzonspor ve Beşiktaş derken...
İşçi ve işverenler dikkat! Milyonlarca çalışan için yeni dönem başladı
Son dakika haberler | Başkan Erdoğan genelgeyi yayımladı: İşte madde madde kamuda tasarruf
LGS'ye giren öğrenciler bu yıl avantajlı
Milyonlarca emekliye son dakika zam müjdesi geldi: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
MEB LGS Lise taban puanları ile 2021 tercih kılavuzu robotu: İşte Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için İl İl Lise Taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Son dakika: Fenerbahçe'de hoca konusunda sıcak gelişme! 'Tamam' derse 1 saat içinde açıklanacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Igor Angelovski kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda görev aldı? Teknik direktör Igor Angelovski nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA