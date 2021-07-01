Igor Angelovski kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda görev aldı? Teknik direktör Igor Angelovski nereli?

IGOR ANGELOVSKİ KİMDİR?

Igor Angelovski, 2 Haziran 1976 yılında Kuzey Makedonya'nın Skopje ilinde dünyaya geldi. Futbol kariyerini ağırlıklı olarak ülkesinde sürdüren Angelovski, sadece bir kez ülke dışına çıktı. Makedonya'da Makedonija Gjorce Petrov, Pelister Bitola, Cementarnica Skopje ve Pobeda Prilep formaları giyen Makedon futbol adamı, 1998-2000 arası Sloven ekibi NK Celje'de forma giyd

2008 yılında futbol hayatına nokta koyan Angelovski, 2008 yılında antrenörlüğe başladı. 2008-2013 arası Rabotnicki'de Sportif Direktör ve yardımcı antrenör olarak çalışan Angelovski, Temmuz 2013'te A Takım Teknik Direktörü olarak göreve başladı. Makedon ekibinde 86 maça çıkan ve 1.78 puan ortalaması yakalayan Angelovski, 2013/14'te Rabotnicki ile lig şampiyonluğu yaşadı.

Ekim 2015'te Kuzey Makedonya A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Angelovski, ülkesine tarihi bir başarıyı getiren isim olarak dikkat çekti. EURO 2020 Elemeleri'nde Polonya, Avusturya, Slovenya, İsrail ve Letonya ile karşılaşan Kuzey Makedonya, kötü başladığı macerayı muhteşem tamamladı.