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Giriş Tarihi: 1.7.2021 12:14

Son dakika: Altay, Reza Asadi’nin peşinde

DHA
Son dakika: Altay, Reza Asadi’nin peşinde

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu için teknik direktör Mustafa Denizli ile yeniden anlaşma aşamasına gelen Altay, bir yandan da transfer çalışmalarına başladı. Deneyimli teknik adamın eski öğrencisi İranlı Reza Asadi’yi takımda görmek istediği ifade edildi.

Siyah-beyazlılarla hafta sonuna kadar resmi sözleşme imzalaması beklenen Denizli'nin yönetime liste verdiği bildirildi. Deneyimli teknik adamın eski öğrencisi İranlı Reza Asadi'yi takımda görmek istediği ifade edildi.

Son olarak Avusturya ekiplerinden St. Pölten forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübünden ayrıldığı ve bonservisinin elinde olduğu kaydedildi. Mustafa Denizli'nin 2019-2020 sezonunda İran'da çalıştırdığı Tractor FC'de top koşturan Asadi, geçen sezon Avusturya'da 8 resmi maçta forma giydi.

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Son dakika: Altay, Reza Asadi’nin peşinde
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