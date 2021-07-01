Son dakika: Galatasaray, Gedson Fernandes için 10 milyon Euro önerdi

Geçen sezon devre arasında kiralık olarak gelen Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, girişimlere başladı.
Portekiz'den A Bola'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki orta saha için Benfica'ya 1 yıl vadeli 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro'luk da satın alma opsiyonlu resmi teklif yaptı.
Portekizli orta saha oyuncusunu PSV maçlarına yetiştirmek isteyen Aslan, bu transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor.
Beklentisi daha yüksek olan Benfica'nın sportif direktörü Rui Costa ile görüşen Fatih Terim'in, kolaylık istediği kaydedildi.
İki kulüp, satın alma opsiyonu konusunda ortak bir noktada buluşmaya çalışıyor.