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Giriş Tarihi: 1.7.2021 09:38

Son dakika: Galatasaray, Gedson Fernandes için 10 milyon Euro önerdi

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Galatasaray, Gedson Fernandes için 10 milyon Euro önerdi

Portekiz'in A Bola gazetesi, Galatasaray'ın 22 yaşındaki orta saha Gedson Fernandes için Benfica'ya 1 yıl vadeli 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro'luk da satın alma opsiyonlu resmi teklif yaptığını yazdı.

Geçen sezon devre arasında kiralık olarak gelen Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, girişimlere başladı.

Portekiz'den A Bola'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki orta saha için Benfica'ya 1 yıl vadeli 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro'luk da satın alma opsiyonlu resmi teklif yaptı.

Portekizli orta saha oyuncusunu PSV maçlarına yetiştirmek isteyen Aslan, bu transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor.

Beklentisi daha yüksek olan Benfica'nın sportif direktörü Rui Costa ile görüşen Fatih Terim'in, kolaylık istediği kaydedildi.

İki kulüp, satın alma opsiyonu konusunda ortak bir noktada buluşmaya çalışıyor.

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