Tek sıkıntı imza parası

Brezilyalı orta saha, vatandaşı Josef’in çabalarıyla ücretinde indirime gitti. 33 yaşındaki oyuncunun 2.8 milyon Euro maaş isteğinde sorun yok, tek dert 1.5 milyon E uro’luk imza parası
Beşiktaş'ın hücuma yönelik orta saha transferi hedefinde ilk sırada bulunan Alex Teixeira ile pazarlıklar hız kesmeden sürüyor. Siyahbeyazlılar, 31 yaşındaki yıldızınistediği yıllık 3.5 milyon Euromaaş ve 3 milyon Euro imza parasınıçifte şampiyonlukta büyükpay sahibi olan Josef de Souza'nındesteğiyle aşağı çekmeyi başardı. Brezilyalı futbolcu, maaşta 2.8 milyon Euro'ya inerken, imza parasını da 1.5 milyon Euro'ya düşürdü. Beşiktaş cephesi maaşta anlaşmanın yakın olduğunu ancak sorunun imza parasından kaynaklandığını ifade etti.
BEŞİKTAŞ'I BEKLİYOR
İspanya La Liga ekibi Valencia'nında Alex Teixeira için devreyegirerek oyuncuyateklif yaptığı ve istediğimaaş ile imzaparasını ödemeyi kabulettiği belirtildi. Başarılıoyuncunun ilk tercihinin,bu transfer içinnakış nakış çalışan vatandaşıJosef'in de etkisiyle Beşiktaşolduğu ancak görüşmelerolumsuz sonuçlanırsa İspanyollar'ayanıt vereceği kaydedildi.