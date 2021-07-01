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Giriş Tarihi: 1.7.2021 14:59

TFF açıkladı: Maçlara ne kadar seyirci alınacak? 2021-22 sezonu maçlar seyircili oynanacak!

TFF açıkladı: Maçlara ne kadar seyirci alınacak? 2021-22 sezonu maçlar seyircili oynanacak!

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen açıklamaya göre, 2021-22 sezonunda maçlar seyircili oynanacak. Ancak belirli kurallar içerisinde müsabakalara seyirci alınacağı açıklanmıştı. Buna göre, gelece sezon maçlara ne kadar seyirci alınacak? İşte, TFF tarafından yapılan son açıklama ve seyircili oynanacak maçlara ilişkin detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2021-22 maçlarına ilişkin açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını açıkladı. TFF, yeni sezonda müsabakalara seyirci alınması konusunda detayları açıkladı. Buna göre profesyonel maçlarda stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci tribünlerde bulunabilecek. Localara ise tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir.


Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır.
Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir."

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TFF açıkladı: Maçlara ne kadar seyirci alınacak? 2021-22 sezonu maçlar seyircili oynanacak!
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