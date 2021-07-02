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Giriş Tarihi: 2.7.2021

Adana Demirspor’dan Belhanda bombası

Adana Demirspor’dan Belhanda bombası

G.Saray’dan gönderilen Faslı yıldız, Süper Lig’in yeni kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Belhanda sezon başı 1.8 milyon Euro (18 milyon TL) alacak

Tam 26 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen Adana Demirspor transfere hızlı başladı ve Younes Belhanda'yı renklerine bağladı. Geçen sezon devam ederken Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Faslı orta saha oyuncusu Mavi Şimşekler ile yıllık yaklaşık 1.8 milyon Euro'dan 3 sezonluk anlaşmaya imza attı. Başkan Murat Sancak'ın bizzat yürüttüğü görüşmeler sonrası Adana Demirspor'a 'Evet' diyen 31 yaşındaki oyuncu G.Saray formasıyla 2 şampiyonluğun yanı sıra 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı. Adana Demirspor'un Belhanda'nın ardından İtalyan yıldız Mario Balotelli ile de ilgilendiği öne sürüldü.

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Adana Demirspor’dan Belhanda bombası
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