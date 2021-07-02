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Giriş Tarihi: 2.7.2021 16:57

A.Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına  başladı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
A.Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına  başladı

Bordo-Beyazlılar 2021-2022 futbol sezonunun hazırlıklarına Erzurum’da başladı. Yeni sezonun ilk idmanına Boupendza, Diouf ve Traore gibi yıldızlar katılmadı. Teknik Direktör Erdoğan’ın nezaretinde gerçekleşen ilk idmanda 30 dakika yenileme idmanı yapıldı.

Atakaş Hatayspor, 2021-2022 sezonunun hazırlıklarına başladı. Önceki gün Erzurum'da toplanan Bordo-Beyazlı futbolcular, dün yüksek iltifa tesislerinde ilk idmanını yaptı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan nezaretinde yapılan sezonun ilk idmanına Boupendza, Diouf ve Traore gibi yıldızların katılmaması kafalarda soru işareti uyandırırken, Erdoğan'ın kendisinden çok şey beklediği Emre Çolak idmana katıldı. Sezonun ilk idmana dün sabah çıkan Bordo-Beyazlılar 30 dakikalık yenileme idmanı yaptı.

İLK ETAP KAMPI 19 TEMMUZA KADAR

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan Atakayş Hatayspor günde çift idman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Bordo-Beyazlıların ilk etap hazırlık çalışmaları 19 Temmuz'a kadar sürecek. İlk etap kampının ardından 3 gün izin yapacak olan Atakaş Hatayspor, 22 Temmuz'da yine Erzurum'da yeni sezonun ikinci etap hazırlık çalışmalarına başlayacak. Bordo-Beyazlılar yeni sezon hazırlıklarını 1 Ağustos'a kadar Erzurum'da sürdürecek.

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A.Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına  başladı
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