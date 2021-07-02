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Giriş Tarihi: 2.7.2021 16:49

Belçika İtalya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 Belçika İtalya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Belçika İtalya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 Belçika İtalya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Belçika İtalya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. EURO 2020’de erken final niteliği taşıyan bu karşılaşmanın kazanını yarı finale yükselme hakkı kazanacak. Tüm dünyanın gözünün üstünde olacağı bu karşılaşmada Insigne, Chiesa, Lukaku, İmmobile gibi önemli isimler sahada olacak. Öte yandan Belçika’nın en önemli iki ismi Hazard ve De Bruyne’nin ise forma giyip giymeyeceği henüz belli değil. Peki, Belçika İtalya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 Belçika İtalya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar;

EURO 2020'de çeyrek final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İtalya son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselirken, diğer tarafta Belçika ise Portekiz'i tek golle devirdi. Adeta erken final niteliğinde olacak olan Belçika İtalya maçı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Kritik karşılaşma öncesi Belçika'da sakatlık problemleri öne çıkarken, İtalya'da ise ciddi bir sorun bulunmuyor. Teknik direktör Martinez yaptığı açıklamada Hazard ve De Bruyne'nin İtalya maçında kadroda olacaklarını belirtti.

BELÇİKA İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Allianz Arena'da oynanacak Belçika - İtalya maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler belli oldu.

BELÇİKA - İTALYA MUHTEMEL 11'LER:

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

Belçika: Courtois, Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Witsel, Tielemans, Thorgan Hazard, Carrasco (De Bruyne), Mertens (Eden Hazard), Lukaku

BELÇİKA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Allianz Arena'da oynanacak Belçika - İtalya maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen ekranlara gelecek karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

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Belçika İtalya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? EURO 2020 Belçika İtalya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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