Çeyrek finalde büyük şölen

TÜRKİYE ile aynı grupta bulunan İsviçre 3. olup son 16'ya kalırken, bu turda favorilerden Fransa'yıpenaltılarda devirip turnuvanın sürprizine imza attı. İspanya ise İsveç'in ardından E Grubu'nu 2. sırada tamamladı. Hırvatistanile uzatmalara gidenmaçta 5-3'lük skor Matadorlar'ı çeyrek finale çıkardı. İki ülke Avrupa Şampiyonaları tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
VLADIMIR PETKOVIC
"Fransa karşısında oyuncularım %120 ile oynadı. İspanya karşısında da en az böyle oynamak zorundayız."
LUIS ENRIQUE
"Çılgınça maçlar oynasak da asla uzun toplarla oynamak veya defansif futbol sergilemek aklımızda yok."
BELÇİKA - İTALYA
B Grubu'nda 3'te 3 yaparak turlayan Belçika, Son 16 turunda ise Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nu 9 puanla sükse yapan İtalya,Avusturya'yı da 2-1 yenip çeyrek finale yükseldi. Büyük turnuvalarda grup aşamalarında Belçika ile 4 kez rakip olan İtalya hiç yenilmezken elemeli turlarda ise ilk kez karşı karşıya gelecekler. İtalyaAvrupa Şampiyonası'ndaüst üste 4. kez çeyrekfinal heyecanı yaşayacak.
ROMELU LUKAKU
Kariyerinde 89 kez Belçika Milli Takımı forması giyip 61 gol atan Interli oyuncunun değeri 105 milyon Euro.
CIRO IMMOBILE
Piyasa değeri 37 milyon Euro olan 31 yaşındaki Immobile, İtalya Milli Takımı ile 49 maça çıkarken 16 gol buldu.