Dev hazırlık

SABAH Spor, Asbaşkan Emre Kocadağ’ın verdiği isimler üzerinden transferi mercek altına aldı. İşte yıldız futbolculara sunulan teklifler ve yaşanan süreç:
DİEGO COSTA (Santrfor): Emre Kocadağ'ın görüştüklerini açıkladığı 32 yaşındaki oyuncuya bonuslar dahil 2.9milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat teklifedildi. Aradaki farkların kapanmaya başladığı, küçük detayların olduğu öğrenildi. Ailesi Portekiz'e gitmek istediği için futbolcuBenfica'dan gelen teklifi de değerlendiriyor. Umutlu bekleyiş sürüyor. ALEXANDER SÖRLOTH (Santrfor): Kocadağ şu an bir girişim olmadığı için "Gündemimizdeyok" dedi. Ancak golcü futbolcunun Leipzig'deki durumununnetleşmesi ve Trabzonspor'unöncelikli görüşmesinden çıkacakolumsuz bir sonuca göre Norveçli yıldız için hamle yapılacak. ALEX TEİXEİRA (10 Numara): Brezilyalı oyuncu, son olarak 2.8 milyonEuro maaş ve 1.5 milyon Euroimza parasına kadar düştü. Siyah- beyazlılar 2.5 milyon Euro maaş ve bonuslara ikna etmeye çalışıyor. Valencia da oyuncu için devrede. LUCAS FERNANDO (Orta saha): Yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti hatta maaş konusunda da büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Beşiktaş yönetimiişi nihayete vardırmak içinikinci görüşmeyi yapmayı planlıyor. Oyuncu da siyah-beyazlılardan haber bekliyor. KAAN AYHAN (Stoper): Sassuolo ile kiralama görüşmeleri resmiyete taşınıyor. İtalyanlar satın alma opsiyonuolarak 6 milyon Euro talepediyor. Uygun maliyetlere bu transferi gerçekleştirmek istiyor.
ATİBA KAMPA KATILACAK Beşiktaş'ın geçen sezon yaşadığı çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerde ise durum şöyle: GHEZZAL: Leicester City, 7 milyon Euro bonservis talebinden geri adım attı. 5 milyonun altına inme ihtimali var. Oyuncunun menajeri AnourFazuli İstanbul'a davet edildi. ROSİER: Fransız sağ bekle anlaşan siyah-beyazlı ekip, Sporting ile orta yolu bulamadı. Kiralama ücreti ve satın alma opsiyonu için toplam4 milyon Euro teklif eden Beşiktaş,Portekiz ekibinin 6 milyon Euro isteğini kırmaya çalışıyor. ATİBA: 2013'ten bu yana siyahbeyazlı formayı giyen 38 yaşındaki orta sahaya bonuslarla birlikte yıllık750 bin Euro ödeme yapılacak.
Kaptan'ın ilk etap kampına dahil olacağı belirtildi. GÖKHAN TÖRE: Tecrübeli kanat için geçen sezon olduğu gibi maç başı ücretlerin ağırlıklı olduğu maaşın 5-6 milyon TL seviyelerindeyer alacağı teklif yapılacak.
IKINCI ETAP İSPANYA'DA SLOVAKYA'DA yapılması planlanan ilk etap kamp ertelenince ikinci etabın yurt dışında olması için görüşmeler başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, tercihini İspanya'dan yana kullandı. 5 Temmuz'da İstanbul'da çalışmalarına başlayacak, siyah-beyazlıların 24 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yurt dışına çıkması bekleniyor.