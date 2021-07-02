EURO 2020'ye damga vuran kucaklaşmanın hikayesi: 40 yıllık kardeşlik!

Her İtalyan çocuk için Coverciano'ya (İtalya Milli Takımı'nın Floransa'daki tesisleri) adım atmak milli takım forması giymek için yapılan en büyük adımdır. İtalya'nın genç takımları için seçilen oyuncular tesislerde toplanırken iki genç birbirinin elini sıkıp ömür boyu bırakmamak üzere arkadaşlıklarına adım attılar.