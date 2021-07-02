Fenerbahçe'de Gökhan Gönül kararı! Dünkü idmanda sürpriz...

GÖKHAN GÖNÜL İDMANDA YER ALMADI!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül, dünkü idmana katılmadı. Fenerbahçe yönetimi Gökhan Gönül ile anlaşmaya sıcak bakmıyor. Gökhan Gönül de bir sezon daha futbol oynamak istiyor.
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'dan canlı yayında dikkat çeken sözler...
'Görüşülen isimlerle bilgi verilmemesi konusunda yazılı sözlü sözler alınıyor. Taraftarın tepkisi de her geçen gün artıyor. 7 yıl şampiyon olamamış bir takım var ve belirsizliğe tahammül yok. Fenerbahçe sadece Bilic'e bel bağlayarak hareket etmiyor.'
DORUKHAN İLE GÖRÜŞMELER VAR!
Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan ile ilgileniyor. Önümüzdeki günlerde Dorukhan konusunda sürpriz gelişmeler yaşanabilir.