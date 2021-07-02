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Giriş Tarihi: 2.7.2021 16:14 Son Güncelleme: 2.7.2021 16:30

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül kararı! Dünkü idmanda sürpriz...

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül kararı! Dünkü idmanda sürpriz...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı laciverlilerde teknik adam arayışları devam ederken gelecek sezonun kadrosuyla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor. Takım kaptanı Gökhan Gönül ile Fenerbahçe gelecek sezon yola devam edecek mi?

Fenerbahçe'de sürpriz Gökhan Gönül gelişmesi! Fenerbahçe, gelecek sezonun çalışmalarına dün yaptığı idmanla başladı. Takımı Volkan Demirel çalıştırdı. Slaven Bilic, Angelovski gibi adaylar masada...

GÖKHAN GÖNÜL İDMANDA YER ALMADI!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül, dünkü idmana katılmadı. Fenerbahçe yönetimi Gökhan Gönül ile anlaşmaya sıcak bakmıyor. Gökhan Gönül de bir sezon daha futbol oynamak istiyor.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'dan canlı yayında dikkat çeken sözler...

'Görüşülen isimlerle bilgi verilmemesi konusunda yazılı sözlü sözler alınıyor. Taraftarın tepkisi de her geçen gün artıyor. 7 yıl şampiyon olamamış bir takım var ve belirsizliğe tahammül yok. Fenerbahçe sadece Bilic'e bel bağlayarak hareket etmiyor.'

DORUKHAN İLE GÖRÜŞMELER VAR!

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan ile ilgileniyor. Önümüzdeki günlerde Dorukhan konusunda sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül kararı! Dünkü idmanda sürpriz...
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