Galatasaray başkan yardımcısından müjde! Transfer yasağı kalktı...

Vergi davaları, Igor Tudor ve Oğulcan Çağlayan konularıyla ilgili UEFA ile yazışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Epözdemir, "Yönetimimizin başvuruları neticesinde dün akşam itibarıyla Galatasaray transfer yasağı kalktı. Lisans kurulundan gerekli onaylar alındı. UEFA ile herhangi bir sorun yok. Artık transferlerin resmiyete döküleceği günler yaşanabilecek. Galatasaraylılar müsterih olsun. En kısa sürede transferler resmiyete dökülecek." şeklinde görüş belirtti.

"ÖNEMLİ OLAN GÖNÜLLERDEKİ İMZA"

Rezan Epözdemir, kısa süre içinde teknik direktör Fatih Terim ile resmi anlaşmanın imzalanacağını söyledi.

Terim'in yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın başında olmasına rağmen henüz resmi anlaşmanın imzalanmadığının hatırlatılması üzerine Epözdemir, "Başkanımız seçildikten sonra geçmişte birlikte de çalıştığı hocamızı aradı. Hocamız da Galatasaray için ciddi bir fedakarlık yaptı. Bir Galatasaraylının göstermesi gereken feraseti gösterdi ve Florya'ya gelerek çalışmaya başladı. Fiili ve fiziki imzaların çok önemi yok. Önemli olan gönüllerdeki imza. Bu konuda sorun yok. Hukuki sorunları aştık. En kısa sürede meseleyi resmiyete dökeceğiz." diye konuştu.