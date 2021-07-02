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Giriş Tarihi: 2.7.2021

Hasret bitiyor futbol taraftarına kavuşuyor

Hasret bitiyor futbol taraftarına kavuşuyor

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından tribünlerdeki özlem de sona eriyor. Yeni sezonda oynanacak maçlarda statlara seyirci sayısının yüzde 50’si oranında taraftar alınacak. Locaların tamamı ise açık olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maçların seyircili oynanacağını açıklamasından sonra TFF, statlara alınacak taraftar sayısının kapasitenin yüzde 50'si oranında olmasını karara bağladı. Yapılan açıklamada locaların tamamının açık olacağı belirtildi. Karagümrük maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı için en fazla kapasiteye sahip takım olacak.

Galatasaray, stadı bakımda olduğu için sezonun ilk haftalarında Başakşehir'in stadını kullanacak. Yaklaşık 1.5 yıl sonra taraftarlar, yarı yarıya da olsa tribünlerdeki yerini alacak. Futbolun coşkusu ve neşesi yeşil sahalarla yeniden buluşacak.

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Hasret bitiyor futbol taraftarına kavuşuyor
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