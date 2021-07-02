Hasret bitiyor futbol taraftarına kavuşuyor

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından tribünlerdeki özlem de sona eriyor. Yeni sezonda oynanacak maçlarda statlara seyirci sayısının yüzde 50’si oranında taraftar alınacak. Locaların tamamı ise açık olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maçların seyircili oynanacağını açıklamasından sonra TFF, statlara alınacak taraftar sayısının kapasitenin yüzde 50'si oranında olmasını karara bağladı. Yapılan açıklamada locaların tamamının açık olacağı belirtildi. Karagümrük maçlarınıOlimpiyat Stadı'ndaoynayacağı için en fazla kapasiteye sahip takım olacak.
Galatasaray, stadıbakımda olduğuiçin sezonun ilk haftalarındaBaşakşehir'in stadınıkullanacak. Yaklaşık 1.5 yıl sonra taraftarlar, yarı yarıya da olsa tribünlerdeki yerini alacak. Futbolun coşkusu ve neşesi yeşil sahalarla yeniden buluşacak.