Giriş Tarihi: 3.7.2021 00:43Son Güncelleme: 3.7.2021 00:45
İtalya'nın EURO 2020'deki yıldızı Spinazzola'nın aşil tendonu koptu! Göz yaşlarına hakim olamadı...
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EURO 2020'de İtalya'nın ve turnuvanın en iyi oyuncularından birisi olan Leonardo Spinazzola, Belçika maçının son dakikalarına doğru yaşadığı sakatlıkla oyundan çıkmıştı. Sky Italia'nın verdiği habere göre, göz yaşlarıyla oyundan çıkan Spinazzola'nın aşil tendonunun koptuğu öğrenildi.
EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde Belçika ve İtalya karşı karşıya geldi. İtalya, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek yarı final biletini kaptı. Turnuvanın baş favorisi olarak gösterilen İtalya, yenilmezlik serisini bu maçla birlikte 32'ye çıkardı.