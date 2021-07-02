Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Belçika-İtalya maçında Lukaku’nun golden sonraki hareketi İtalyanları çıldırttı! “Belçikalı Balotelli…”
Giriş Tarihi: 3.7.2021 00:07 Son Güncelleme: 3.7.2021 01:12

Son dakika: Belçika-İtalya maçında Lukaku’nun golden sonraki hareketi İtalyanları çıldırttı! “Belçikalı Balotelli…”

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Belçika-İtalya maçında Lukaku’nun golden sonraki hareketi İtalyanları çıldırttı! “Belçikalı Balotelli…”

Son dakika haberi… EURO 2020’de çeyrek final eşleşmeleri bu akşam oynanan İsviçre-İspanya ve Belçika-İtalya maçlarıyla başladı. Günün ilk maçında İsviçre’yi penaltılarda 3-1 mağlup eden İspanya, yarı finale yükselen ilk takım oldu. Erken final niteliği taşıyan Belçika-İtalya maçı ise futbolseverlerin beklentilerini oldukça karşıladı. 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynanan karşılaşmanın sonunda 2-1 kazanan İtalya, yarı finalde İspanya’nın rakibi oldu. Maçta Belçika’nın tek golünü atan Lukaku ise tepkilere neden oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan gün geçtikçe daha fazla artıyor. Final yolunun giderek kısaldığı turnuva da çeyrek final karşılaşmaları oynanıyor. İlk yarı finalist İsviçre'yi mağlup eden İspanya olurken, rakibi ise İtalya oldu.

Yarı finalde karşılaşacak olan iki dünya devi 6 Temmuz'da sahne alacak. Turnuvanın favorileri arasında yer alan, altın jenerasyonuyla kupaya uzanması beklenen Belçika, çeyrek finalde veda etti.

İTALYA EMİN ADIMLARLA FİNALE YÜRÜYOR

90 dakika boyunca tüm futbolseverleri ayakta tutan ve beklentileri karşılayan bir mücadele olan Belçika-İtalya maçında Lukaku, gecenin konuşulan ismi oldu.

Maçın 31'inci dakikasında Barella'nın golüyle 1-0 öne geçen İtalya, 44'de Insigne'nin uzaklardan attığı mükemmel golle farkı 2'ye çıkarmıştı.

İlk yarının son dakikaları oldukça yüksek bir tempoda geçerken 45+2'de Belçika'ya çalınan penaltı, Lukaku tarafından gole çevrildi. Karşılaşmanın ilk yarısında geri dönüş sinyali veren Belçika, ikinci yarıda İtalyan savunmasını aşamadı.

İtalya, bu galibiyetiyle birlikte toplamda yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı.

"BELÇİKALI BALOTELLİ"

İtalyanlar, Belçika'ya çalınan penaltı için maçın hakemi bir süre itirazda bulunurken, 'çok ucuz' bir penaltı olduğu yorumları yapıldı. Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren İtalyan taraftarlar, maçın hakemine sert sözlerde bulundu.

Ancak İtalyanları çileden çıkaran hareket Lukaku'dan geldi. Serie A'da Inter forması giyen Lukaku, ligde büyük bir rekabet içinde olduğu Milan'ın kalecisi Donnarumma ile bir kez daha karşı karşıya gelmişti.

Bu düellodan galip çıkan golcü yıldız, penaltıyı ağlara gönderdi ve Belçika'nın umutlarını arttırdı.

Golden hemen sonra İtalya'nın kalecisi Donnarumma'ya dönen Lukaku, rakibine 'sus işareti' yaparak gol sevincini yaşadı.

İtalyanlar, kazanılan penaltının haksız olduğunu belirterek bu hareketi yapan Lukaku'ya sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Lukaku için 'Polemikçi ve kışkırtıcı' olduğunu söyleyen bir İtalyan taraftar, 'Belçikalı Balotelli' benzetmesi yaptı.

Lukaku'nun maç içerisinde kaçırdığı pozisyonları hatırlatan taraftarlar, 'Şimdi sen sus Lukaku.' yorumlarında bulundu.

Bir başka İtalyan taraftar ise Lukaku ve Belçika'nın saygısızlıklarına rağmen yarı finale çıkan taraf oldukları için mutlu olduğunu paylaştı.

"UYANDIĞINDA CHİELLİNİ'Yİ DÜŞÜNECEK"

90 dakika boyunca İtalya savunmasının bel kemiği olan Chiellini, Romelu Lukaku'ya yaptığı yakın savunma ile Belçikalı golcüye birçok pozisyonda geçit vermedi. Chiellini'nin performansını hatırlatan bir taraftar, 'Lukaku, yarın uyandığında yine Chiellini'yi görecek.' yorumunu yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Kartal Tibet hayatını kaybetti! Kartal Tibet kimdir ve kaç yaşındaydı?
Emekli Temmuz zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak?
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: İşte en yüksek maaşlı meslekler
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
Son dakika haberi | Tosuncuk Mehmet Aydın konsolosluktan talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!
LGS'ye giren öğrenciler bu yıl avantajlı
Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Kartal Tibet vefat etti! Kartal Tibet kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Bedava sol bek geliyor...
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, zamlı mı yatacak? Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri için tarih belli oldu!
İşçi ve işverenler için yeni dönem başladı! İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği detaylar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Belçika-İtalya maçında Lukaku’nun golden sonraki hareketi İtalyanları çıldırttı! “Belçikalı Balotelli…”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA