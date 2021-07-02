Son dakika: Belçika-İtalya maçında Lukaku’nun golden sonraki hareketi İtalyanları çıldırttı! “Belçikalı Balotelli…”

Son dakika… 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan gün geçtikçe daha fazla artıyor. Final yolunun giderek kısaldığı turnuva da çeyrek final karşılaşmaları oynanıyor. İlk yarı finalist İsviçre'yi mağlup eden İspanya olurken, rakibi ise İtalya oldu.
Yarı finalde karşılaşacak olan iki dünya devi 6 Temmuz'da sahne alacak. Turnuvanın favorileri arasında yer alan, altın jenerasyonuyla kupaya uzanması beklenen Belçika, çeyrek finalde veda etti.
İTALYA EMİN ADIMLARLA FİNALE YÜRÜYOR
90 dakika boyunca tüm futbolseverleri ayakta tutan ve beklentileri karşılayan bir mücadele olan Belçika-İtalya maçında Lukaku, gecenin konuşulan ismi oldu.
İlk yarının son dakikaları oldukça yüksek bir tempoda geçerken 45+2'de Belçika'ya çalınan penaltı, Lukaku tarafından gole çevrildi. Karşılaşmanın ilk yarısında geri dönüş sinyali veren Belçika, ikinci yarıda İtalyan savunmasını aşamadı.
İtalya, bu galibiyetiyle birlikte toplamda yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı.
"BELÇİKALI BALOTELLİ"
İtalyanlar, Belçika'ya çalınan penaltı için maçın hakemi bir süre itirazda bulunurken, 'çok ucuz' bir penaltı olduğu yorumları yapıldı. Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren İtalyan taraftarlar, maçın hakemine sert sözlerde bulundu.
Ancak İtalyanları çileden çıkaran hareket Lukaku'dan geldi. Serie A'da Inter forması giyen Lukaku, ligde büyük bir rekabet içinde olduğu Milan'ın kalecisi Donnarumma ile bir kez daha karşı karşıya gelmişti.
Bu düellodan galip çıkan golcü yıldız, penaltıyı ağlara gönderdi ve Belçika'nın umutlarını arttırdı.
Golden hemen sonra İtalya'nın kalecisi Donnarumma'ya dönen Lukaku, rakibine 'sus işareti' yaparak gol sevincini yaşadı.
İtalyanlar, kazanılan penaltının haksız olduğunu belirterek bu hareketi yapan Lukaku'ya sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Lukaku için 'Polemikçi ve kışkırtıcı' olduğunu söyleyen bir İtalyan taraftar, 'Belçikalı Balotelli' benzetmesi yaptı.
Lukaku'nun maç içerisinde kaçırdığı pozisyonları hatırlatan taraftarlar, 'Şimdi sen sus Lukaku.' yorumlarında bulundu.
Bir başka İtalyan taraftar ise Lukaku ve Belçika'nın saygısızlıklarına rağmen yarı finale çıkan taraf oldukları için mutlu olduğunu paylaştı.
"UYANDIĞINDA CHİELLİNİ'Yİ DÜŞÜNECEK"
90 dakika boyunca İtalya savunmasının bel kemiği olan Chiellini, Romelu Lukaku'ya yaptığı yakın savunma ile Belçikalı golcüye birçok pozisyonda geçit vermedi. Chiellini'nin performansını hatırlatan bir taraftar, 'Lukaku, yarın uyandığında yine Chiellini'yi görecek.' yorumunu yaptı.