Son dakika: Beşiktaş Diego Costa'ya odaklandı! Alex Teixeira, Fernando ve Kaan Ayhan ile görüşülüyor...

Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni sezona ve Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta öncelikli transferler forvet hattına olacak. Bunun için de Diego Costa ve Alex Teixeira gibi yıldız isimler öne çıkıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi olan ve görüşmeleri devam eden oyuncular.
DİEGO COSTA (Santrfor): Emre Kocadağ'ın görüştüklerini açıkladığı 32 yaşındaki oyuncuya bonuslar dahil 2.9 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat teklif edildi. Aradaki farkların kapanmaya başladığı, küçük detayların olduğu öğrenildi. Ailesi Portekiz'e gitmek istediği için futbolcu Benfica'dan gelen teklifi de değerlendiriyor. Umutlu bekleyiş sürüyor.
ALEXANDER SÖRLOTH (Santrfor): Kocadağ şu an bir girişim olmadığı için "Gündemimizde yok" dedi. Ancak golcü futbolcunun Leipzig'deki durumunun netleşmesi ve Trabzonspor'un öncelikli görüşmesinden çıkacak olumsuz bir sonuca göre Norveçli yıldız için hamle yapılacak.
ALEX TEİXEİRA (10 Numara): Brezilyalı oyuncu, son olarak 2.8 milyon Euro maaş ve 1.5 milyon Euro imza parasına kadar düştü. Siyah- beyazlılar 2.5 milyon Euro maaş ve bonuslara ikna etmeye çalışıyor. Valencia da oyuncu için devrede.
LUCAS FERNANDO (Orta saha): Yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti hatta maaş konusunda da büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Beşiktaş yönetimi işi nihayete vardırmak için ikinci görüşmeyi yapmayı planlıyor. Oyuncu da siyah-beyazlılardan haber bekliyor.
KAAN AYHAN (Stoper): Sassuolo ile kiralama görüşmeleri resmiyete taşınıyor. İtalyanlar satın alma opsiyonu olarak 6 milyon Euro talep ediyor. Uygun maliyetlere bu transferi gerçekleştirmek istiyor.
Beşiktaş'ın geçen sezon yaşadığı çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerde ise durum şöyle
GHEZZAL: Leicester City, 7 milyon Euro bonservis talebinden geri adım attı. 5 milyonun altına inme ihtimali var. Oyuncunun menajeri Anour Fazuli İstanbul'a davet edildi.
ROSİER: Fransız sağ bekle anlaşan siyah-beyazlı ekip, Sporting ile orta yolu bulamadı. Kiralama ücreti ve satın alma opsiyonu için toplam 4 milyon Euro teklif eden Beşiktaş, Portekiz ekibinin 6 milyon Euro isteğini kırmaya çalışıyor.
ATİBA: 2013'ten bu yana siyahbeyazlı formayı giyen 38 yaşındaki orta sahaya bonuslarla birlikte yıllık 750 bin Euro ödeme yapılacak.
Kaptan'ın ilk etap kampına dahil olacağı belirtildi.
GÖKHAN TÖRE: Tecrübeli kanat için geçen sezon olduğu gibi maç başı ücretlerin ağırlıklı olduğu maaşın 5-6 milyon TL seviyelerinde yer alacağı teklif yapılacak.
İKİNCİ ETAP İSPANYA'DA
Slovakya'da yapılması planlanan ilk etap kamp ertelenince ikinci etabın yurt dışında olması için görüşmeler başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, tercihini İspanya'dan yana kullandı. 5 Temmuz'da İstanbul'da çalışmalarına başlayacak, siyah-beyazlıların 24 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yurt dışına çıkması bekleniyor.