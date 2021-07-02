Son dakika: Beşiktaş Diego Costa'ya odaklandı! Alex Teixeira, Fernando ve Kaan Ayhan ile görüşülüyor...

Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni sezona ve Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta öncelikli transferler forvet hattına olacak. Bunun için de Diego Costa ve Alex Teixeira gibi yıldız isimler öne çıkıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi olan ve görüşmeleri devam eden oyuncular.