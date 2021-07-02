Son dakika: Emre Akbaba 'feda' dedi! 1 milyon TL'lik...

KURU SABİTLEMİŞTİ!

Geçmiş dönemde sözleşmesinde 1 milyon 750 bin euro yazsa da euro kuru 5.2'ye sabitlenen yıldız futbolcu, 9.2 milyon TL kazanıyordu.

Emre Akbaba'nın buna rağmen ücretinde de 1 milyon TL indirim yaptığı öğrenildi. Fatih Terim'in, 'Kalsın' raporunu verdiği 28 yaşındaki oyuncu KAP bildirimi yapılır yapılmaz takıma katılacak.