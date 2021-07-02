Son dakika: Emre Akbaba 'feda' dedi! 1 milyon TL'lik...

Son dakika... Galatasaray iç transferde imzalara devam ediyor. Muslera, Marcao, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'la yeni kontrat yapan sarı-kırmızılı takımda sıradaki isimler Arda Turan ve Emre Akbaba.
Yabancı kuralını dikkate alarak Linnes ve Donk'a veda eden Galatasaray'da Emre Akbaba kıymete bindi.
Süper Lig'in dışında Fransa'dan da teklifler alan Emre Akbaba'yı Başkan Burak Elmas'ın, yeni sözleşme konusunda ikna ettiği ortaya çıktı.
KURU SABİTLEMİŞTİ!
Geçmiş dönemde sözleşmesinde 1 milyon 750 bin euro yazsa da euro kuru 5.2'ye sabitlenen yıldız futbolcu, 9.2 milyon TL kazanıyordu.
Emre Akbaba'nın buna rağmen ücretinde de 1 milyon TL indirim yaptığı öğrenildi. Fatih Terim'in, 'Kalsın' raporunu verdiği 28 yaşındaki oyuncu KAP bildirimi yapılır yapılmaz takıma katılacak.
GALATASARAY ELEME SEVER
21-28 Temmuz tarihlerinde PSV ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacak Galatasaray, tüm transfer planlarını Devler Ligi'ne katılmaya yönelik yapıyor. Sarı-kırmızılı takım, 1993-94 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi elemelerinde sadece 1 kez elendi, 9 defa gruplara kalmayı başardı.
ARİS VE LOKOMOTİV MAÇLARI İTAP!
Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynayacağı maç öncesi Aris ve Lokomotiv Moskova ile yapılması planlanan hazırlık maçları iptal edildi. Sarı-kırmızılılar, gerekirse Türk takımları ile özel maç yapacak.