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Giriş Tarihi: 2.7.2021 09:01

Son dakika: Emre Akbaba 'feda' dedi! 1 milyon TL'lik...

Son dakika: Emre Akbaba 'feda' dedi! 1 milyon TL'lik...

Son dakika... Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın ise kontratlarını uzatmıştı. Aslan iç transferde Arda Turan ve Emre Akbaba'yla da anlaştı. Özellikle değişen yabancı kuralı sonrası daha önemli duruma gelen yerli isimleri kaybetmek istemeyen Galatasaray'da, Emre Akbaba'yı Başkan Burak Elmas ikna etti. Akbaba, 1 milyon TL'lik indirimi de kabul etti.

Son dakika... Galatasaray iç transferde imzalara devam ediyor. Muslera, Marcao, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'la yeni kontrat yapan sarı-kırmızılı takımda sıradaki isimler Arda Turan ve Emre Akbaba.

Yabancı kuralını dikkate alarak Linnes ve Donk'a veda eden Galatasaray'da Emre Akbaba kıymete bindi.

Süper Lig'in dışında Fransa'dan da teklifler alan Emre Akbaba'yı Başkan Burak Elmas'ın, yeni sözleşme konusunda ikna ettiği ortaya çıktı.

KURU SABİTLEMİŞTİ!

Geçmiş dönemde sözleşmesinde 1 milyon 750 bin euro yazsa da euro kuru 5.2'ye sabitlenen yıldız futbolcu, 9.2 milyon TL kazanıyordu.

Emre Akbaba'nın buna rağmen ücretinde de 1 milyon TL indirim yaptığı öğrenildi. Fatih Terim'in, 'Kalsın' raporunu verdiği 28 yaşındaki oyuncu KAP bildirimi yapılır yapılmaz takıma katılacak.

GALATASARAY ELEME SEVER

21-28 Temmuz tarihlerinde PSV ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacak Galatasaray, tüm transfer planlarını Devler Ligi'ne katılmaya yönelik yapıyor. Sarı-kırmızılı takım, 1993-94 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi elemelerinde sadece 1 kez elendi, 9 defa gruplara kalmayı başardı.

ARİS VE LOKOMOTİV MAÇLARI İTAP!

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynayacağı maç öncesi Aris ve Lokomotiv Moskova ile yapılması planlanan hazırlık maçları iptal edildi. Sarı-kırmızılılar, gerekirse Türk takımları ile özel maç yapacak.

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Son dakika: Emre Akbaba 'feda' dedi! 1 milyon TL'lik...
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