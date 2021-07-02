Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Premier Lig'den bedava geliyor...

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Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktörlük için yeni adaylar gündeme gelirken bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Serdar Dursun ve Caulker'in ardından Fenerbahçe üçüncü bedava transferi bitirmek için çalışıyor. Galatasaray da yıldız oyuncunun peşinde. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Bu sezon mutlaka şampiyon olma hedefiyle kadro kuracak Fenerbahçe'de şimdiye kadar Serdar Dursun ve Caulker'a imza attırıldı. Bir sol bek, bir sağ bek, bir kanat oyuncusu ve en az iki santrafor transferi planlanıyor. Galatasaray'ın da çok istediği oyuncu için Fenerbahçe atağa geçti...