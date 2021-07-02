Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Premier Lig'den bedava geliyor...
Giriş Tarihi: 2.7.2021 10:33 Son Güncelleme: 2.7.2021 10:44

Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Premier Lig'den bedava geliyor...

Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Premier Lig'den bedava geliyor...
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Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktörlük için yeni adaylar gündeme gelirken bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Serdar Dursun ve Caulker'in ardından Fenerbahçe üçüncü bedava transferi bitirmek için çalışıyor. Galatasaray da yıldız oyuncunun peşinde. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Bu sezon mutlaka şampiyon olma hedefiyle kadro kuracak Fenerbahçe'de şimdiye kadar Serdar Dursun ve Caulker'a imza attırıldı. Bir sol bek, bir sağ bek, bir kanat oyuncusu ve en az iki santrafor transferi planlanıyor. Galatasaray'ın da çok istediği oyuncu için Fenerbahçe atağa geçti...

Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Premier Lig'den bedava geliyor...

SON DAKİKA: HEM GALATASARAY HEM FENERBAHÇE İSTİYOR!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken Slaven Bilic, EURO 2020'de Makedonya milli takımını çalıştıran Angelovski ismi de masada. Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor.

Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Premier Lig'den bedava geliyor...

Fenerbahçe, önümüzdeki sezon mutlaka şampiyon olacak bir kadro kurmaya hazırlanıyor. En az iki golcü takviyesi yapılacak. Galatasaray ve Trabzonspor'un çok istediği sol bek için de teklif hazırlanıyor.

Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Premier Lig'den bedava geliyor...

VEDAT MURİQİ, MERT HAKAN YANDAŞ VE İRFAN CAN...

Galatasaray ve Fenerbahçe daha önce birçok transferde karşı karşıya gelmişti. Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Vedat Muriqi, iki takım arasında gerilime neden olmuştu.

Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Premier Lig'den bedava geliyor...

Sivasspor'dan Galatasaray'a gelen Emre Kılınç'ı da Fenerbahçe çok istemişti. Yine Sivasspor'dan İstanbul'a gelen Mert Hakan Yandaş tercihini Samandıra'dan yana kullanmıştı.

Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Premier Lig'den bedava geliyor...

Son olarak geçen sezonun devre arasında büyük bir transfer yarışı haline gelen İrfan Can Kahveci transferinde Fenerbahçe mutlu sona ulaşmıştı. Galatasaray'ın o dönemki başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin kendilerinden çok daha fazla ücret teklif ettiğini iddia etmişti.

Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Premier Lig'den bedava geliyor...

EZGJAN ALİOSKİ İÇİN DEVLER YARIŞTA!

Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran Galatasaray, sol bek için arayışlarını sürdürüyor. Real Betis forması giyen Moreno transferi olmazsa Alioski için teklif yükseltilecek. Ezgjan Alioski bu sezon Premier Lig'de başarılı bir grafik çizdi.

Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Premier Lig'den bedava geliyor...

EURO 2020'de de dikkat çeken oyunculardan biri olan Alioski için Fenerbahçe de atağa kalktı. Fenerbahçe, Novak'ın yerine ilk 11'de oynayacak bir sol bek arıyor.

Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Premier Lig'den bedava geliyor...

Hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Alioski, Leed United'ta forma giyiyor. Kulübüyle sözleşmesi sona eren Alioski şu anda boşta.

Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Premier Lig'den bedava geliyor...

SON DAKİKA: ALİOSKİ FENERBAHÇE'YE BEDAVA GELEBİLİR!

Eğer Fenerbahçe, Alioski'yi transfer için ikna edebilirse Makedon sol bek sarı lacivertlilerin üçüncü bedava transferi olabilir. Güncel değeri 5 milyon Euro olan oyuncu orta sahanın solunda da oynayabiliyor.

Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Premier Lig'den bedava geliyor...

Young Boys altyapısında futbola başlayan Alioski, Lugano takımından 2017 yılında Leed United'a transfer oldu.

Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Premier Lig'den bedava geliyor...

Alioski bu sezon Leed United formasıyla Premier Lig'de 36 maça çıktı. 2 gol atan Makedon oyuncu 3 de asist yaptı.

Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Premier Lig'den bedava geliyor...

Alioski, EURO 2020'de de Ukrayna karşısında gol atmayı başardı. Takımının kazandığı penaltıda topun başına geçen Alioski, kaleciden dönen topta meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı.

Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Premier Lig'den bedava geliyor...

Ezgjan Alioski, Leed United ile olan sözleşmesini uzatmadı. Deneyimli oyuncuya Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor talip. Ayrıca Avrupa'dan da teklifler söz konusu.

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Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Premier Lig'den bedava geliyor...
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