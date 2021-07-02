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Giriş Tarihi: 2.7.2021 12:36

Son dakika: Trabzonspor Ezgjan Alioski'de ısrarcı! Yeni teklif...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor Ezgjan Alioski'de ısrarcı! Yeni teklif...

Son dakika... Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor, kadrosunu takviye etmek için yoğun mesai harcıyor. Bruno Perez, Gervinho, Koita ve Marek Hamsik'i transfer eden bordo-mavililer, sol bek bölgesi için ise Ezgjan Alioski ile temaslarını sürdürüyor. Karadeniz ekibi, Makedon sol beke son bir teklif daha yaptı ve beklemeye geçti. Deneyimli oyuncudan gelecek cevaba göre transferde yol haritası şekillenecek.

Son dakika... Yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bruno Perez, Gervinho, Koita ve Marek Hamsik'i alarak transfer sezonuna hızlı giren bordo-mavililer, sol bek bölgesine de takviye yapacak. Karadeniz temsilcisinin gündemindeki isim ise Ezgjan Alioski.

EURO 2020'de Kuzey Makedonya forması giyen 29 yaşındaki futbolcu için daha önce teklif yapan Trabzonspor, olumlu geri dönüş alamamıştı.

Sabah Gazetesi'nin Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre, serbest oyuncu statüsünde yer alan ve bonservisi elinde olan Makedon sol bek için son bir teklif daha yapıldı.

Karadeniz ekibi, Ezgjan Alioski'den gelecek cevaba göre sol bek alternatiflerine yönelecek.

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Son dakika: Trabzonspor Ezgjan Alioski'de ısrarcı! Yeni teklif...
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