Son dakika: Usta yazardan Emre Belözoğlu çağrısı: "Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'nu geri getirin!"

ZAMANA OYNUYORLAR

"Fenerbahçe taraftarının 7 sezonluk kupasızlık üstüne, bir de iki başkanın kavgasını seyretmesinin ardından, daha keskin, sabırsız ve seçici olacağı bir gerçek. "Üç yılda çok ders aldık" diyen bir başkan ve yönetimin bunu fark edememesi akıl almaz. Sessizlik moduna geçip, sürekli zamana oynamaları "İşi bitirdiler, ince detaylar var" diye gelişmeleri yorumlattı bize. Ama bugün anlıyoruz ki, ne planları varmış, ne de ciddi bir masa başı konuşması."