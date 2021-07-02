Son dakika: Usta yazardan Emre Belözoğlu çağrısı: "Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'nu geri getirin!"

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Ali Koç, yeni hocanın pazartesi günü açıklayacaklarını ifade etmesine rağmen Fenerbahçe'de henüz hocasını açıklamadı. Slaven, Angelovski gibi adaylar ön planda. Sezon hazırlıklarına ilk kez hocasız başlayan Fenerbahçe'de hangi hocanın geleceği merak ediliyor.
İgor Angelovski
Sabah Spor'un usta kalemlerinden Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'deki teknik direktör konusunu eleştiren bir yazı kaleme aldı. Bilgiç, Emre Belözoğlu'nun yeniden takıma çağırılması gerektiğini ifade etti.
"EMRE BELÖZOĞLUNU GERİ ÇAĞIRIN"
"Ali Koç, Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceklerini açıkladığı toplantıda yeni teknik adam için 20 Haziran sonrasını tarihledi. Herkes bekledi, gelişme olmadı, kongre tarihi yaklaştı; bu kez, "Seçilirsem 28 Haziran Pazartesi açıklarız" dedi. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına teknik adamı olmadan başlıyorsa, geçen sürenin "bilinmezlik" ve "beceriksizlik" ile geçtiği çok açık. Hâlâ menajerler aranıyor, "olumsuz" cevabı geldiğinde "Kimi önerirsiniz?" diye soruluyor. Olmaz böyle şey!"
ZAMANA OYNUYORLAR
"Fenerbahçe taraftarının 7 sezonluk kupasızlık üstüne, bir de iki başkanın kavgasını seyretmesinin ardından, daha keskin, sabırsız ve seçici olacağı bir gerçek. "Üç yılda çok ders aldık" diyen bir başkan ve yönetimin bunu fark edememesi akıl almaz. Sessizlik moduna geçip, sürekli zamana oynamaları "İşi bitirdiler, ince detaylar var" diye gelişmeleri yorumlattı bize. Ama bugün anlıyoruz ki, ne planları varmış, ne de ciddi bir masa başı konuşması."
"CAMİAYA ACI ÇEKTİRMEYİN!"
"Elbette bu işin sorumluluğu yönetenlere ait. Sezon bittiğinde söylediğimizi yine tekrarlamakta fayda var: "Emre Belözoğlu ile devam edin." Bir maç kazansa, sözleşmesi de devam edecek olan Belözoğlu'nu hemen tatilden getirip, Topuk Yaylası'na giden otobüsün ön koltuğuna oturtmak, Ali Koç için kötü bir puan olabilir ama Fenerbahçe adına en uygun gelişmedir. Elinde taraftarın desteğine sahip, oyuncu grubunu tanıyan, rakiplerini bilen, transfer listesi elinde bir isim var. Yeter artık camianıza daha fazla acı çektirmeyin."
TARİHE GEÇEN AÇILIŞ!
Çaldığı her kapıdan olumsuz yanıt alan sarı-lacivertlilerin yaşadığı sıkıntı, Çin Kulübü'nün de iştahını kabarttı. Beijing, Slaven Bilic'in sözleşmesinin feshi için 4 milyon Euro istedi. Hâlâ belirsizlik sürüyor.
Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığı 2 Haziran'dan bu yana Fenerbahçe için 30'a yakın isim yazıldı… Başkan Ali Koç konuyla ilgili sessizliğini, "Kimi istesek gelmek istemiyor" diyerek bozarken yaşanan sıkıntıyı da gözler önüne serdi. Dün yeni sezon için topbaşı yapan sarılacivertliler 114 yıllık tarihinde ilk kez teknik direktörü belli olmadan sahaya çıktı.
ÇİN KULÜBÜYLE 2022'YE KADAR ANLAŞMASI VAR
Kapısını çaldığı tüm isimlerden 'Hayır' yanıtını alan Fenerbahçe'ye olumlu yanıt veren tek isim Slaven Bilic oldu. Ancak o da sözleşmeye takıldı. Çin Kulübü Beijing Guoan ile 31 Aralık 2022'ye kadar anlaşması olan 52 yaşındaki Hırvat Hoca'ya "Sözleşmesi feshet" gel dendi. Bu durum Çin ekibinin iştahını kabarttı ve 4 milyon Euro ile kapıyı açtı.
Beşiktaş'ı çalıştırdığı 2013- 15 arasında 89 maçta 47 galibiyet, 21 beraberlik, 21 yenilgi aldı. 1.82 puan ortalaması yakaladı. Bilic 701 günlük görev süresinde 43 farklı futbolcuya şans tanıdı.
İTALYAN BASINI: ANGELOVSKİ İLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Belirsizliğe son vermek için yoğun bir çalışma yapılırken, İtalyan medyası Fenerbahçe'nin, Kuzey Makedonya Teknik Direktörü İgor Angelovski ile görüşmelerde bulunduğunu bildirdi. 45 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertli kulüpten 3 yıllık sözleşme talep ettiği belirtildi. Palmeiras'ın hocası Abel Ferreira da masadaki yerini koruyor. Daha önce PAOK ve Braga kulüplerinde çalışan 42 yaşındaki Ferreira'nın Brezilya ekibi ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Angelovski, Kuzey Makedonya'yı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na taşıyarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
IGOR ANGELOVSKİ İLE İLK GÖRÜŞME YAPILDI
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Igor Angelovski ile görüşme sağladığını ve deneyimli teknik adamın sarı-lacivertlilerden 3 yıllık sözleşme talep ettiğini yazdı. Görüşmelerin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
A Spor yorumcusu Taner Karaman, canlı yayında Igor Angelovski hakkında çok özel bilgiler verdi. Angelovski'nin, Elif Elmas'ın kariyerinde büyük öneme sahip olduğunu belirten Taner Karaman, deneyimli hocanın kendisine attığı mesajı da açıkladı.
İşte Taner Karaman'ın o sözleri…
"Igor Angelovski'nin Avrupa Şampiyonası'nda oynattığı oyun taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Birçok artısı var. Öncelikle girmek istenilen Balkan piyasasına çok hakim bir teknik direktör.
Olası bir Igor Angelovski anlaşması, Fenerbahçe'nin Balkanlara açılmasını sağlayabilir, yeni Elif Elmas'ların çıkmasını sağlayabilir. Elif Elmas'ın bu noktalara gelmesini sağlayan isim de Igor Angelovski'dir. Elif, 6 yaşındayken Igor hoca Elif'in takıma alınmasını istiyor.
"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPARIM"
Igor Angelovski bana "Fenerbahçe'ye gelirsem takımı şampiyon yaparım." dedi. Hoca, takıma ve Türk futboluna hakim. Yıllardır bu ligi takip ediyor. Bu kadroyu biliyor ve detaylı analiz eden bir isim. Igor Angelovski ismi bana çok mantıklı geliyor.
Taner Karaman, Igor Angelovski'nin mesajını açıkladı! "Gelirsem şampiyon yaparım..."
DEMİREL VE GÖLE ÇALIŞTIRDI
TEKNIK direktörünü henüz bulamayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için dün sahaya indi. Samandıra Tesisleri bakımda olduğu Dereağzı'nda yapılan idmana milli takımlara giden oyuncular ile izinli olan Perotti katılmadı. Sarılacivertlileri antrenörler Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız çalıştırdı.
Son dakika: Fenerbahçe'nin gündemindeki Igor Angelovski'nin mesajını açıkladı! "Şampiyon yaparım..."