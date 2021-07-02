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Giriş Tarihi: 2.7.2021 07:58 Son Güncelleme: 2.7.2021 08:13

Trabzonspor'un Sörloth inadı! Danimarkalı golcü Cornelius için temasla başladı!

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'un Sörloth inadı! Danimarkalı golcü Cornelius için temasla başladı!

Transfer sezonuna flaş isimlerle giren Trabzonspor kadrosunu güçlendirmek ve sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Trabzonspor'da golcü arayışları devam ediyor. Bütçesini dahi hazırlayan bordo-mavili yönetim, Leipzig’in Sörloth için son kararını vereceği 15 Temmuz’u bekleyecek. Ancak zorda kalmamak için de Cornelius için temaslar başladı.

Transfer sezonunda Hamsik, Gervinho ve Bruno Peres gibi yıldızları takıma getiren Trabzonspor'da golcü arayışlar devam ederken Sörloth ve Cornelius gibi isimler için görüşmeler devam ediyor. A planı Sörloth olan Trabzonspor B planı olarak da Cornelius için de temaslara başladı.

15 TEMMUZ'A KADAR SÖRLOTH DURUMU BELLİ OLACAK

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu ile transfer çalışmalarının gidişatıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Özellikle Alexander Sörloth'un durumunun belli olacağı 15 Temmuz tarihine kadar bekleme kararı yeniden gözden geçirilirken, Avcı bu kararının söz konusu transferin olma ihtimali karşısında doğru olduğunu tekrarladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da transfer için bütçe planlamasını yaptı.

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLECEK

Leipzig, Eintracht Frankfurt forması giyen golcü Andre Silva ile anlaşma sağlayınca tüm gözler birkez daha Norveçli yıldıza çevrildi. Alman basınına göre; Leipzig bu transfer sonrası Sörloth'u kiralık olarak gönderme kararı almıştı. Norveçli golcünün geleceğiyle ilgili verilecek karar Süper Lig'de de merakla bekleniyor.

Geçtiğimiz gün Sörloth için Beşiktaş'ın takipte olduğu ve Trabzonspor'la olacak görüşmelere göre adım atacağı ifade edildi.

HER İHTİMALE HAZIR

Ancak Ağaoğlu ile Avcı arasında geçen konuşmada bu transferin olmama ihtimalinin de bulunduğu ve bu nedenle bir B planı için temasların yapılması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Burada birçok isim gündeme gelirken daha önce görüşülen ancak transferi gerçekleşmeyen Danimarkalı santrfor Andreas Cornelius isminde karar kılındığı ve yeniden temas sağlandığı da öğrenildi.



AVCI, AKÇAY'I UNUTMADI

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, KTÜ Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Mustafa Reşit Akçay'ın ailesini ziyaret etti. Akçay'ın eşi Ayfer Akçay ve yakınlarıyla bir süre sohbet eden Avcı, Akçay ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan tecrübeli teknik adam bugün 14.00'te tesislerde basın toplantısı düzenleyecek ve özellikle transferde merak edilenleri cevaplayacak

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Trabzonspor'un Sörloth inadı! Danimarkalı golcü Cornelius için temasla başladı!
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