Trabzonspor'un Sörloth inadı! Danimarkalı golcü Cornelius için temasla başladı!

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLECEK

Leipzig, Eintracht Frankfurt forması giyen golcü Andre Silva ile anlaşma sağlayınca tüm gözler birkez daha Norveçli yıldıza çevrildi. Alman basınına göre; Leipzig bu transfer sonrası Sörloth'u kiralık olarak gönderme kararı almıştı. Norveçli golcünün geleceğiyle ilgili verilecek karar Süper Lig'de de merakla bekleniyor.

Geçtiğimiz gün Sörloth için Beşiktaş'ın takipte olduğu ve Trabzonspor'la olacak görüşmelere göre adım atacağı ifade edildi.

HER İHTİMALE HAZIR

Ancak Ağaoğlu ile Avcı arasında geçen konuşmada bu transferin olmama ihtimalinin de bulunduğu ve bu nedenle bir B planı için temasların yapılması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Burada birçok isim gündeme gelirken daha önce görüşülen ancak transferi gerçekleşmeyen Danimarkalı santrfor Andreas Cornelius isminde karar kılındığı ve yeniden temas sağlandığı da öğrenildi.





AVCI, AKÇAY'I UNUTMADI

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, KTÜ Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Mustafa Reşit Akçay'ın ailesini ziyaret etti. Akçay'ın eşi Ayfer Akçay ve yakınlarıyla bir süre sohbet eden Avcı, Akçay ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan tecrübeli teknik adam bugün 14.00'te tesislerde basın toplantısı düzenleyecek ve özellikle transferde merak edilenleri cevaplayacak