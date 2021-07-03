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Giriş Tarihi: 3.7.2021 09:50 Son Güncelleme: 3.7.2021 10:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye destek mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye destek mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ali Koç'un 3 Temmuz mektubuna destek mesajı verdiğini açıkladı. Açıklamada Başkan Erdoğan'ın "FETÖ’ye karşı adalet mücadelesinin 10’uncu yıl dönümünde, sizlerin şahsında Fenerbahçe’ye gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum" ifadeleri yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yer alan mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"FETÖ, tüm kurum ve kuruluşlarıyla devletimizi ele geçirme hedefi doğrultusunda 40 yıl boyunca sinsi bir şekilde çalışmış, bu süreçte sayısız ihanete, alçaklığa ve zulme imza atmıştır.

Örgüt, özellikle yargı ve emniyet içinde yuvalanmış militanları vasıtasıyla, gerektiğinde en temel hukuk kaidelerini bile çiğneyerek, spordan siyasete, sivil toplumdan iş dünyasına kadar her alana müdahale etmiştir.

Bu sürecin hem en canlı şahitlerinden hem en büyük mağdurlarından biri, hiç şüphesiz, Fenerbahçe Spor Kulübü'dür.

FETÖ'nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır.

Örgütün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun akim kalmasında, Fenerbahçe'nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı vardır.

Devletimiz de 17-25 Aralık girişimi sonrasında başlattığı, 15 Temmuz ihanetinden sonra çok daha kararlı bir şekilde sürdürdüğü mücadelesi ile örgüte ağır darbeler indirmiştir.

Son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu sinsi terör örgütüyle mücadelemiz devam edecektir.

Örgütün ülkemize ve milletimize bir daha benzer acılar yaşatmaması için Fenerbahçe camiasının desteği ve dayanışması son derece önemlidir.

FETÖ'ye karşı adalet mücadelesinin 10'uncu yıl dönümünde, sizlerin şahsında Fenerbahçe'ye gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.

Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanımızın istiklal ve istikbali uğrunda canlarını feda eden tüm kahramanları rahmetle yâd ediyor, gazilerimizin her birine sağlık ve afiyet diliyorum."

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye destek mesajı
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