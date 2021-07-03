Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye destek mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yer alan mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"FETÖ, tüm kurum ve kuruluşlarıyla devletimizi ele geçirme hedefi doğrultusunda 40 yıl boyunca sinsi bir şekilde çalışmış, bu süreçte sayısız ihanete, alçaklığa ve zulme imza atmıştır.

Örgüt, özellikle yargı ve emniyet içinde yuvalanmış militanları vasıtasıyla, gerektiğinde en temel hukuk kaidelerini bile çiğneyerek, spordan siyasete, sivil toplumdan iş dünyasına kadar her alana müdahale etmiştir.

Bu sürecin hem en canlı şahitlerinden hem en büyük mağdurlarından biri, hiç şüphesiz, Fenerbahçe Spor Kulübü'dür.