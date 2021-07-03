Son dakika: Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi! Pereira'dan şampiyonluk sözleri...

NE DEDİLER?

MURAT ÖZBOSTAN

Sözünü tuttu...

Ali Koç, "Portekiz ya da Alman modeli" demişti. Sonuçta sözünü tuttu... Sıkıntılı bir sürecin hangi isim olursa olsun bitmesi güzel olsa da Koç için zor günler başlıyor. Emre Belözoğlu için "Risk alamam" diyen Başkan, Pereira'yı getirerek yöneticilik kariyerinin en büyük riskini aldı. Ya F.Bahçe şampiyon olacak ya da kendi de veda edecek. Bunun dönüşü yok. Pereira aslında kötü bir hoca değil ama dün binlerce mesaj atıldı bu tercih için. İçlerinde olumlu bir tane yoktu. 6 yıl önce 4. yıldız alsın diye yıldızlar karmasının teslim edildiği Pereira, şimdi 4. yıldızı alabilecek mi? Bu seçimin en dikkat çekici detayı da bu...