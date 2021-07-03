Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fransa'da Bordeaux ve Angers küme düşürüldü
Giriş Tarihi: 3.7.2021 11:56 Son Güncelleme: 3.7.2021 12:01

Fransa'da Bordeaux ve Angers küme düşürüldü

AA
Fransa'da Bordeaux ve Angers küme düşürüldü

Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux ile Angers, mali nedenlerden dolayı küme düşürüldü. Karara itiraz edeceklerini açıklayan iki kulübün, mali polisin verdiği cezadan kurtulması için kararın temyiz edileceği 12 Temmuz’a kadar geçerli gerekçeler sunması gerekiyor.

Ulusal Yönetim Kontrol Birimi ekipleri, Bordeaux ve Angers takımlarında yaptıkları inceleme sonucunda Bordeaux'nun ana sponsoru King Street'in çekilmesi ve Angers'in ise bir futbolcusunu Wolverhampton'a kiralamasında belge eksikliği olduğu gerekçesiyle, iki kulübü küme düşürttü.

Karara itiraz edeceklerini açıklayan iki kulübün, mali polisin verdiği cezadan kurtulması için kararın temyiz edileceği 12 Temmuz'a kadar geçerli gerekçeler sunması gerekiyor.

Bordeaux kulübünün satış aşamasında olduğu ancak ilgili birime sağlam bir mali plan sunacakları belirtilirken, Angers kulübü eksik belgenin biran önce yetkili kuruma ulaştırılacağını kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Belçika-İtalya maçında Lukaku’nun golden sonraki hareketi İtalyanları resmen çıldırttı! “Belçikalı Balotelli…”
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: İşte en yüksek maaşlı meslekler
SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar ve kaç lira olacak? 2021 Emekli Temmuz zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor!
SON DAKİKA | Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın konsolosluğa bu talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek? 2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri için kritik tarih
SON DAKİKA | Selçuk Bayraktar'dan 'Akıncı' paylaşımı: 6000 kilometredir maratonda
CHP'lilerin mahkemeye verdiği 15 Temmuz şehidinin babasından tokat gibi sözler! "Gururu bana, utancı onlara yeter"
Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan SABAH'a telafi eğitimi açıklaması
SON DAKİKA | 29 şirket tasfiye oldu faizsiz finansta 6 oyuncu kaldı
SON DAKİKA | 'Tosuncuk' Mehmet Aydın Türkiye yolunda! A'dan Z'ye iade sürecinin ayrıntıları SABAH'ta
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa'da Bordeaux ve Angers küme düşürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA