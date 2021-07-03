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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Geleceğin yıldızları A Spor'da

Geleceğin yıldızları A Spor'da

4 Büyükler’in de içinde yer aldığı 8 takımın Süper Lig U19 Gelişim Ligleri Finalleri mücadelesi, yarından itibaren A Spor’da

Futbolseverlere müjde… Antalya'da 4-13 Temmuz arasında oynanacak 2000-2006 tarihleri arasında doğan oyuncuların forma giyebildiği Süper Lig U19 Gelişim Ligleri Finalleri, A Spor'dan naklen yayınlanacak. Normal sezon maçlarında ilk sekiz sırayı alan; Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Alanyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Göztepe ve Beşiktaş Antalya'da şampiyonluk mücadelesi verecek. Tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak finallerde Beşiktaş'tan Serdar Saatçi ve 15 yaşındaki büyük yetenek Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe'nin harika çocuğu Arda Güler, Galatasaray'dan santrfor Eren Aydın ve Trabzonspor'dan Süleyman Cebeci (forvet), Ahmet Can Kaplan (stoper) ile Hakan Yeşil (orta saha) futbolseverlerin en çok dikkat etmesi gereken isimler olarak gösteriliyor. VAR sisteminin uygulanacağı müsabakalar sonunda şampiyon olan takım, ülkemizi önümüzdeki sezon UEFA Gençlik Ligi'nde temsil edecek. Bu organizasyonun yanı sıra TFF 1. Lig U19'un 10 Temmuz'daki finali de A Spor'dan yayınlanacak.

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Geleceğin yıldızları A Spor'da
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