Şehirde büyük heyecan var!

“Transfer yapmasa da sahaya çıktığı an rakipleri, Trabzonspor’un şampiyonluğa oynayacağını bilirler. Trabzonspor forması rakibine bunu hissettirir. Şehrin duygusunu iyi bilen bir Karadenizliyim.”
Yeni sezon öncesinde kadrosunu Hamsik, Gervinho,Bruno Peres ve Koita gibi kilit yıldızlarla güçlendiren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı basının karşısındaydı. İstanbul kampı öncesinde Trabzon'da soruları yanıtlayan Avcı, "Şampiyonluk, Trabzonspor isminin olduğuyerde var" derken şu sözlerle camianın şampiyonluk motivasyonunu değerlendirdi: "Transfer yapmasa da sahaya çıktığı an rakipleri, Trabzonspor'un şampiyonluğa oynayacağını bilirler. Trabzonspor forması rakibine bunuhissettirir. Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bugün uluslararası maçlar oynandığında ve seyredip analizlerini yaptığımızda sahanın içinde değişik formasyonlar var. 'Şu oyuncu çıktı, şu oyuncu girdi'konusunu konuşacaksak yol kat edemeyiz. "
SABIRLI OLMAK ÖNEMLİ
Sabırlı oyun çok önemli. Bu şehrin duygusunu çok iyi bilen bir Karadenizliyim. Buradaki insanın futbolu ne kadarsevdiğini, ne kadar buna yaklaştığını, aklınınolduğunu ve buna dönüşebileceğinide çok iyi biliyorum."
TÜRK FUTBOLUNA KATKI SAĞLAYACAK
"HAMSIK çok büyük karakter, büyük bir oyuncu. Türk futboluna veya bizim içimizdekioyuncu grubuna da çok şeylerkatabilecek bir oyuncu. Karşılıklı birbirimizle konuşmalarımız oldu. Hamsik burada performansı ile Türk futboluna neler verebileceğini gösterdiği zaman değerlendirmek daha doğru olacaktır."
SÖRLOTH BUYURSUN GELSIN TRABZONSPOR'UN gündeminde olan eski oyuncusu Sörloth ile ilgili, 'Buyursun gelsin' diyen Abdullah Avcı, "Mayıs'ta da söyledim. Buyursun gelsin.Süreci başkan takip ediyor. Gelişmeler nasıl olacak, süreç nasıl gelişecek bekliyoruz" dedi
UĞURCAN İÇİN HAZIRLIKLIYIZ! "UĞURCAN ile buraya gelmeden bir saat evvel konuştuk. Avrupa Şampiyonası'nın Milli Takımımız adına performansı en yüksek oyunculardan bir tanesiydi. Biz her türlü hazırlıklıyız.Bunun kararını kulübümüz,başkanımız verecek."
ABDÜLKADIR ÇIKIŞ YAPACAK "ABDÜLKADIR Ömür'le de konuştum. Özellikle Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından birisi olduğunu söyledim. Çok önemli bir çıkış yapabileceğine, önümüzdeki sene Trabzon şampiyonluğaoynarken, her şeyiylekatkı sunacağına ve buradan çıkış yapıp Avrupa'da da çok iyi işler yapabileceğine inanan birisiyim."