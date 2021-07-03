Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şehirde büyük heyecan var!
Giriş Tarihi: 3.7.2021

Şehirde büyük heyecan var!

YUNUS EMRE SEL
Şehirde büyük heyecan var!

“Transfer yapmasa da sahaya çıktığı an rakipleri, Trabzonspor’un şampiyonluğa oynayacağını bilirler. Trabzonspor forması rakibine bunu hissettirir. Şehrin duygusunu iyi bilen bir Karadenizliyim.”

Yeni sezon öncesinde kadrosunu Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Koita gibi kilit yıldızlarla güçlendiren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı basının karşısındaydı. İstanbul kampı öncesinde Trabzon'da soruları yanıtlayan Avcı, "Şampiyonluk, Trabzonspor isminin olduğu yerde var" derken şu sözlerle camianın şampiyonluk motivasyonunu değerlendirdi: "Transfer yapmasa da sahaya çıktığı an rakipleri, Trabzonspor'un şampiyonluğa oynayacağını bilirler. Trabzonspor forması rakibine bunu hissettirir. Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bugün uluslararası maçlar oynandığında ve seyredip analizlerini yaptığımızda sahanın içinde değişik formasyonlar var. 'Şu oyuncu çıktı, şu oyuncu girdi' konusunu konuşacaksak yol kat edemeyiz. "

SABIRLI OLMAK ÖNEMLİ
Sabırlı oyun çok önemli. Bu şehrin duygusunu çok iyi bilen bir Karadenizliyim. Buradaki insanın futbolu ne kadar sevdiğini, ne kadar buna yaklaştığını, aklının olduğunu ve buna dönüşebileceğini de çok iyi biliyorum."

TÜRK FUTBOLUNA KATKI SAĞLAYACAK
"HAMSIK çok büyük karakter, büyük bir oyuncu. Türk futboluna veya bizim içimizdeki oyuncu grubuna da çok şeyler katabilecek bir oyuncu. Karşılıklı birbirimizle konuşmalarımız oldu. Hamsik burada performansı ile Türk futboluna neler verebileceğini gösterdiği zaman değerlendirmek daha doğru olacaktır."

SÖRLOTH BUYURSUN GELSIN
TRABZONSPOR'UN gündeminde olan eski oyuncusu Sörloth ile ilgili, 'Buyursun gelsin' diyen Abdullah Avcı, "Mayıs'ta da söyledim. Buyursun gelsin. Süreci başkan takip ediyor. Gelişmeler nasıl olacak, süreç nasıl gelişecek bekliyoruz" dedi

UĞURCAN İÇİN HAZIRLIKLIYIZ!
"UĞURCAN ile buraya gelmeden bir saat evvel konuştuk. Avrupa Şampiyonası'nın Milli Takımımız adına performansı en yüksek oyunculardan bir tanesiydi. Biz her türlü hazırlıklıyız. Bunun kararını kulübümüz, başkanımız verecek."

ABDÜLKADIR ÇIKIŞ YAPACAK
"ABDÜLKADIR Ömür'le de konuştum. Özellikle Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından birisi olduğunu söyledim. Çok önemli bir çıkış yapabileceğine, önümüzdeki sene Trabzon şampiyonluğa oynarken, her şeyiyle katkı sunacağına ve buradan çıkış yapıp Avrupa'da da çok iyi işler yapabileceğine inanan birisiyim."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Selçuk Bayraktar'dan 'Akıncı' paylaşımı: 6000 kilometredir maratonda
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: İşte en yüksek maaşlı meslekler
SON DAKİKA | Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın konsolosluktan talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, zamlı mı yatacak? Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri için tarih belli oldu!
SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak? Emekli Temmuz zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor!
Belçika-İtalya maçında Lukaku’nun golden sonraki hareketi İtalyanları adeta çıldırttı! “Belçikalı Balotelli…”
İşçi ve işverenler için yeni dönem başladı! İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği detaylar
Son dakika: Galatasaray da peşindeydi Fenerbahçe devreye girdi! Bedava sol bek geliyor...
Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Kartal Tibet vefat etti! Kartal Tibet kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
Son dakika: ABD'nin skandal raporuna Türkiye'den tepki: Vahim bir çelişkidir ve asla kabul edilemez
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehirde büyük heyecan var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA