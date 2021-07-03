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Giriş Tarihi: 3.7.2021 08:48 Son Güncelleme: 3.7.2021 08:48

Son dakika: Alex Moreno'dan Galatasaray'a kötü haber, Jens Stryger Larsen için pazarlık sürüyor

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Alex Moreno'dan Galatasaray'a kötü haber, Jens Stryger Larsen için pazarlık sürüyor

Galatasaray'ın sol bek transferinde ilk sırada olan Alex Moreno'dan kötü haber geldi. İspanyol oyuncunun kulübü Real Betis, Moreno'nun taliplerinin artması nedeniyle oyuncuyu bonservisle satma kararı aldı ve kiralık transferine izin vermedi. Udineseli sağ bek Jens Stryger Larsen için ise pazarlık sürüyor.

Sol bek transferinde Galatasaray'da listebaşı olan Alex Moreno için kulübü Real Betis sorun çıkardı.

İlk etapta Sarı-Kırmızılıların kiralama teklifine sıcak bakan Betis, Moreno'nun taliplerinin artması nedeniyle geçici transferine izin vermedi.

İspanyol sol bekten bonservis geliri elde etmek isteyen Betis, Galatasaray'a da bu yönde mesaj verdi.

LARSEN İÇİN SIKI PAZARLIK
Bu arada Galatasaray'da sağ bek için listeye alınan Danimarkalı Jens Stryger Larsen için kulübü Udinese ile pazarlık sürüyor.

Futbol Şube Sorumlusu Işıtan Gün, İtalya'daki pazarlıkları yürütürken İtalyan ekibinin istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedelini 2.5 milyon Euro civarına çekmeye çalışıyor.

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Son dakika: Alex Moreno'dan Galatasaray'a kötü haber, Jens Stryger Larsen için pazarlık sürüyor
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