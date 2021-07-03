Sol bek transferinde Galatasaray'da listebaşı olan Alex Moreno için kulübü Real Betis sorun çıkardı.
İlk etapta Sarı-Kırmızılıların kiralama teklifine sıcak bakan Betis, Moreno'nun taliplerinin artması nedeniyle geçici transferine izin vermedi.
İspanyol sol bekten bonservis geliri elde etmek isteyen Betis, Galatasaray'a da bu yönde mesaj verdi.
LARSEN İÇİN SIKI PAZARLIK
Bu arada Galatasaray'da sağ bek için listeye alınan Danimarkalı Jens Stryger Larsen için kulübü Udinese ile pazarlık sürüyor.
Futbol Şube Sorumlusu Işıtan Gün, İtalya'daki pazarlıkları yürütürken İtalyan ekibinin istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedelini 2.5 milyon Euro civarına çekmeye çalışıyor.