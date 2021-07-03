ROSIER, GHEZZAL'DAN DAHA ÖNCE BİTECEK

- Ghezzal için çalışmalar uzun süredir devam ediyor ancak hâlâ sonuç alınamadı. Bu kadar ısrar doğru mu? Beşiktaş'ın başka bir alternatifi var mı?

Rosier, Ghezzal'dan daha önce bitecek gibi gözüküyor. Hem Rosier'in hem de Sporting'in tavrı, bu işin olma ihtimalini yükseltiyor. Beşiktaş, Rosier'e bonservis ödemeye hazır. 2 milyon Euro teklif ettiler ama bu rakamın üzerine de çıkabilme ihtimali bulunuyor. Ancak Ghezzal biraz daha karışık. Sözleşmesinin son dönemi olması, Leicester'ın tavrını belirleyici kılacak. O yüzden menajerleri bir taraftan Beşiktaş'ı sıcak tutarken, diğer taraftan birçok başka kulübe pazarlamaya çalışıyor. Ama Beşiktaş iki oyuncunun transferini bitirirse kat etmesi gereken yolun yüzde 30'unu alır. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın, "Geçen sene yaptık, yine yaparız. Taraftarlarımız bize güvensin. Sergen Hoca'ya, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek iyi bir takım vereceğiz" şeklindeki sözleri, geçen seneki isabetten dolayı makul görünüyor.