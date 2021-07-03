Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferinde düğümü çözmek için atağa kalktı. Diego Costa'nın kararını bekleyen Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'in yıldız ismi ile de bugün 3 yıllık sözleşme imzalıyor. İşte son dakika haberinin detayları...
Kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta sezona damga vuran ve kazanılan iki kupada büyük payı olan Rachid Ghezzal'ı kadrosunda tutmaya kararlı olan siyah-beyazlılar, transferi bitirmek için harekete geçti.
Cezayirli yıldızın menajeri Anoir Fazuli ile gelecek hafta masaya oturacak olan yönetim, Leicester'da 2.3 milyon Euro kazanan oyuncuya 3 yıllık kontrat ve yıllık 2.5 milyon Euro teklif edecek.
LEİCESTER CİTY İNDİRİM YAPTI
İlk aşamada 3 milyon Euro'nun üzerinde maaş talebinde bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlanması halinde, Leicester City ile bonservis görüşmeleri hızlandırılacak.
Daha önce 7 milyon Euro isteyen İngiliz ekibinin, yapılan pazarlıklar sonrası 4-5 milyon Euro arası rakama razı olduğu kaydedildi.
Leicester City'nin indirim sebeplerinin, Ghezzal'ın bir yıllık sözleşmesinin kalması ve maaş yükünden kurtulmak istemeleri olduğu kaydedildi.
KARARINI VER COSTA!
Beşiktaş'ta transfer gündeminde sıcaklığını koruyan isimlerden Diego Costa karar aşamasında... Beşiktaş'ın maaş, bonus ve primler olmak üzere yıllık 2.9 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat teklif ettiği İspanyol golcüden kararını en geç hafta başında iletmesi istendi.
32 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynayacak olan Beşiktaş'ı Benfica'nın önünde tutuyor ancak ailesinin Portekiz ısrarı nedeniyle sıkıntı yaşıyor.
Costa'nın birkaç gün içerisinde teklife olumlu ya da olumsuz yanıt vermesi bekleniyor. Yönetim anlaşma olmazsa alternatif isimler için görüşmelere başlayacak.
SALİH UÇAN 3 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALIYOR
Beşiktaş ilk resmi transferini bugün Salih Uçan'a imzayı attırarak gerçekleştirecek. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte kendisini 3 yıllığına Kara Kartal yapan anlaşmayı imzalayacak.
Galatasaray ve Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği tecrübeli oyuncu, bunun gurur verici bir durum olduğunu belirtmişti.
Daha önce Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Sergen Yalçın'la ilgili takım arkadaşlarının da çok olumlu sözler sarf ettiğini söyleyen Salih, bunun da önemli bir etken olduğunu bildirmişti. Tecrübeli futbolcu geçen sezon Alanya'da 35 lig maçında 2 gol atıp 6 asist yapmıştı.
FATİH DOĞAN: FIRSAT TRANSFERİ SABIR GEREKTİRİR
- Beşiktaş için transferde çok isim konuşuluyor ancak biten yok. Siyah-beyazlılar geç mi kalıyor?
Trabzonspor'un izlediği stratejiye bakarsan 'Geç kalıyor' dersin. Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye bakarsan 'Daha çok zamanı var' diye değerlendirebilirsin. Avrupa Şampiyonası, Avrupa'da transfer piyasasının biraz ağırdan alınmasına yol açtı. Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi'ne kadro kuracağı için bu süreci biraz yavaş işletiyor. Aslında bu süreç kaçınılmaz. Hem bonservissiz oyuncu bakacaksınız hem yıldız isimlerle görüşeceksiniz hem de maliyeti düşük olacak, bunu da erken yapacaksınız... Çok mümkün gözükmüyor. Eğer kupon yani fırsat transferi planlıyorsanız, Beşiktaş'ın yaptıklarının doğru olduğunu görebilirsiniz.
DIEGO COSTA YENİ BİR HİKAYE YAZAR
- Beşiktaş yönetiminin bir süredir Diego Costa ile görüşme halinde olduğu biliniyor. İspanyol golcü fayda sağlar mı?
Diego Costa, geçmişi başarılarla dolu, etkili bir isim. Beşiktaş'ın planı, Mario Gomez, Aboubakar ve Ghezzal'da olduğu gibi yeni bir hikâye oluşturmak. Kendi değerinin altına düşmüş oyuncuları parlatarak vitrine çıkarmak gibi bir özelliği oluştu Beşiktaş'ın. Costa da bu potansiyele sahip bir yıldız. Rakamlar çok uzlaşılmaz rakamlar değil. Görüşmeler sürüyor ancak Beşiktaş, pazarlık sürecini daha sıkı tutup maliyetleri düşürme ve alternatifleri görme adına bu süreci daha ağır götürüyor. Beşiktaş'ın hücum hattına iki santrfor alacağının altını çizelim. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da açıkladığı gibi o bölgede Edin Dzeko ve Alex Teixeira başta olmak 6-7 isim listede var. Ön görüşme noktasında süreç işletiliyor.
ROSIER, GHEZZAL'DAN DAHA ÖNCE BİTECEK
- Ghezzal için çalışmalar uzun süredir devam ediyor ancak hâlâ sonuç alınamadı. Bu kadar ısrar doğru mu? Beşiktaş'ın başka bir alternatifi var mı?
Rosier, Ghezzal'dan daha önce bitecek gibi gözüküyor. Hem Rosier'in hem de Sporting'in tavrı, bu işin olma ihtimalini yükseltiyor. Beşiktaş, Rosier'e bonservis ödemeye hazır. 2 milyon Euro teklif ettiler ama bu rakamın üzerine de çıkabilme ihtimali bulunuyor. Ancak Ghezzal biraz daha karışık. Sözleşmesinin son dönemi olması, Leicester'ın tavrını belirleyici kılacak. O yüzden menajerleri bir taraftan Beşiktaş'ı sıcak tutarken, diğer taraftan birçok başka kulübe pazarlamaya çalışıyor. Ama Beşiktaş iki oyuncunun transferini bitirirse kat etmesi gereken yolun yüzde 30'unu alır. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın, "Geçen sene yaptık, yine yaparız. Taraftarlarımız bize güvensin. Sergen Hoca'ya, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek iyi bir takım vereceğiz" şeklindeki sözleri, geçen seneki isabetten dolayı makul görünüyor.