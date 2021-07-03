Son dakika: Fatih Terim'den kadroya yerli ayarı! İlk 11'de oynayacak 3 isim belli

BÜLENT TİMURLENK: TERCİH DEĞİL MECBURİYET

3 yıllık vadede sahadaki yabancı sayısının 6'ya düşeceği bir futbol ortamında G.Saray'ın bu geçiş operasyonunu yapması bir tercih değil mecburiyet. Ancak yerli oyuncu havuzunda şampiyonluk mücadelesi verecek ve Avrupa'da hedefe götürebilecek 5 yerli oyuncu bulunur mu, o biraz sancılı.

Ömer Bayram da, Emre Akbaba da, Arda da G.Saray'ın kadro derinliğinde bulunması gereken isimler. Sürekli yabancı futbolcu kiralayarak taşıma suyla değirmenin dönmediği son iki sezonda net olarak görüldü. Bu yüzden Alpaslan ve Aytaç transferleri doğru hamleler... Bunlara Kaan Ayhan da eklenebilir.