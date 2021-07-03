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Giriş Tarihi: 3.7.2021 09:35 Son Güncelleme: 3.7.2021 09:41

Son dakika: Fatih Terim'den kadroya yerli ayarı! İlk 11'de oynayacak 3 isim belli

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Fatih Terim'den kadroya yerli ayarı! İlk 11'de oynayacak 3 isim belli

Son dakika... Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. TFF'nin yeni yabancı kuralı sonrasında yerli oyuncuların önemi artarken, Fatih Terim de ilk 11'de oynatacağı isimleri netleştirmeye başladı. Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme uzatan Aslan, Arda Turan ve Emre Akbaba ile de imzalamaya hazırlanıyor. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü serbest transfer olarak kadrosuna katan Galatasaray'da Terim'in yerli tercihleri belli oldu.

Son dakika... Değişen yabancı kuralıyla birlikte yeni sezonda ilk 11'de en az 3 Türk futbolcu oynatma zorunluluğu Galatasaray'ın transfer stratejisini direkt olarak etkiledi.

Sözleşmesi biten Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Arda Turan ve Emre Akbaba takımda kalırken, sadece Şener ile yollar ayrıldı. Eski yönetimin Alpaslan Öztürk-Aytaç Kara hamlesine Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz eklendi ve alternatifi bol yerli havuzu oluştu.

Teknik direktör Fatih Terim de kafasında ideal kadroyu şekillendirmeye başladı. Geçen sezon Taylan ve Emre Kılınç'a düzenli forma veren Terim, Kerem Aktürkoğlu'nu son bölümde ilk 11'e monte etmişti. Yeni sezonda Terim'in A Planı olan 3 yerliyi yine Taylan-Emre Kılınç-Kerem oluşturacak.

B Planı ise Aytaç-Emre Akbaba-Barış Alper üçlüsü. Yabancı sol bek arayan G.Saray bu bölgede ihtiyaç halinde Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ı kullanabilir. Alpaslan stoper, Arda Turan orta saha ve Oğulcan Çağlayan da hücumda şans bulacak.

ALPASLAN ÖZTÜRK
Galatasaray'dan 3 yılda toplam 16.5 milyon TL garanti ücret kazanacak.

AYTAÇ KARA
3 yıllık mukavele yapılan oyuncu, toplam 18 milyon TL maaş alacak.

TERİM'E HOŞ GELDİN MESAJI

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesiyle beraber teknik direktör Fatih Terim de takımın başında kalmıştı. Henüz yeni sözleşmeye imza atmasa da görevini sürdüren tecrübeli teknik adam için sarı-kırmızılı bir taraftar tarafından, Florya'da reklam panosuna ilan verildi.

"Hocam yuvanıza hoş geldiniz" mesajının yer aldığı reklam panosu büyük ilgi görürken bir kez daha taraftarların gözünde Fatih Terim'in kredisinin sonsuz olduğu belgelendi. Bilindiği gibi 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren Fatih Terim ile yeni yönetim her konuda anlaşmış; 21 Haziran'da ise tecrübeli çalıştırıcı, Florya'da mesaiye başlamıştı.

BÜLENT TİMURLENK: TERCİH DEĞİL MECBURİYET

3 yıllık vadede sahadaki yabancı sayısının 6'ya düşeceği bir futbol ortamında G.Saray'ın bu geçiş operasyonunu yapması bir tercih değil mecburiyet. Ancak yerli oyuncu havuzunda şampiyonluk mücadelesi verecek ve Avrupa'da hedefe götürebilecek 5 yerli oyuncu bulunur mu, o biraz sancılı.

Ömer Bayram da, Emre Akbaba da, Arda da G.Saray'ın kadro derinliğinde bulunması gereken isimler. Sürekli yabancı futbolcu kiralayarak taşıma suyla değirmenin dönmediği son iki sezonda net olarak görüldü. Bu yüzden Alpaslan ve Aytaç transferleri doğru hamleler... Bunlara Kaan Ayhan da eklenebilir.

LARSEN İÇİN SIKI PAZARLIK
Galatasaray'da sağ bek için listeye alınan Danimarkalı Jens Stryger Larsen için kulübü Udinese ile pazarlık sürüyor. Futbol Şube Sorumlusu Işıtan Gün, İtalya'daki pazarlıkları yürütürken İtalyan ekibinin istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedelini 2.5 milyon Euro civarına çekmeye çalışıyor.

MORENO'YA BETİS ENGELİ
Sol bek transferinde G.Saray'da listebaşı olan Alex Moreno için kulübü Real Betis sorun çıkardı. İlk etapta sarı-kırmızılıların kiralama teklifine sıcak bakan Betis, Moreno'nun taliplerinin artması nedeniyle geçici transferine izin vermedi. İspanyol sol bekten bonservis geliri elde etmek isteyen Betis, G.Saray'a da bu yönde mesaj verdi.

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Son dakika: Fatih Terim'den kadroya yerli ayarı! İlk 11'de oynayacak 3 isim belli
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