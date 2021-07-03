Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Salih Uçan Beşiktaş'a imzayı attı! Salih Uçan'ın kazanacağı ücret...
Giriş Tarihi: 3.7.2021 12:12 Son Güncelleme: 3.7.2021 12:18

Son dakika: Salih Uçan Beşiktaş'a imzayı attı! Salih Uçan'ın kazanacağı ücret...

Son dakika: Salih Uçan Beşiktaş'a imzayı attı! Salih Uçan'ın kazanacağı ücret...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Salih Uçan’la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Salih Uçan bugün Beşiktaş'ın tesislerinde sağlık kontrollerinden geçti. Toplamda 8 milyon TL kazanacak.

Beşiktaş'ta beklenen transfer gerçekleşti. Beşiktaş, Salih Uçan'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Salih Uçan bugün Beşiktaş'ın tesislerinde sağlık kontrollerinden geçti. Toplamda 8 milyon TL kazanacak. ( A Spor - Sercan Dikme)

Galatasaray ve Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği tecrübeli oyuncu, bunun gurur verici bir durum olduğunu belirtmişti. Daha önce Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Sergen Yalçın'la ilgili takım arkadaşlarının da çok olumlu sözler sarf ettiğini söyleyen Salih, bunun da önemli bir etken olduğunu bildirmişti. Tecrübeli futbolcu geçen sezon Alanya'da 35 lig maçında 2 gol atıp 6 asist yapmıştı.

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Son dakika: Salih Uçan Beşiktaş'a imzayı attı! Salih Uçan'ın kazanacağı ücret...
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