Vitor Pereira kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vitor Pereira'nın son Fenerbahçe kariyeri: Kaç puan topladı ve ne yaptı?

Fenerbahçe'nin uzun süreli teknik direktör arayışı sona erdi. Taraftarların merakla beklediği yeni hoca dün açıklandı. 52 yaşındaki deneyimli hoca, ilk yaptığı açıklamada yarım kalan hikayeyi mutlu sona ulaştırmak için Fenerbahçe'de olduğunu belirtti.
Perşembe görüşülen Pereira ile dün son kez konuşuldu ve 1.8 milyon Euro ücrete el sıkışıldı. 2015-16 sezonunu şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalarak 2. sırada bitiren ve ertesi sezonun başında aniden gönderilen Portekizli, en son Çin ekibi Shangai Port'u çalıştırmıştı. Pereira anlaşmanın ardından şu açıklamaları yaptı:
VİTOR PEREİRA KİMDİR?
Vitor Pereira, 26 Temmuz 1968'de Portekiz'in Espinho şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyeri boyunca ülkesi Portekiz'den ayrılmayan Pereira, Avanca, Oliveirense, Esmoriz, Estarreja, Fiaes, Sao Joao Ver, Lobao'da forma giydi. 1996 yılında futbolu bırakan Portekizli, 2004 yılında kulübeye geçiş yaptı.
Sanjoanense, Espinho ve Santa Clara'da yardımcı antrenör olarak çalışan Pereira, 2010'da Porto'ya geçiş yaptı, 2011'de 1. adam oldu. Portekiz'in en köklü ekiplerinden olan Porto'da 2 yıl geçiren Pereira, 92 maçta 2.26 puan ortalaması yakaladı. Başarılı hoca, Porto kariyerinde 4 kupa kazandı. Pereira'nın Porto'su; 2011/2012 ve ve 2012/2013'ü Portekiz Şampiyonu ve Portekiz Süper Kupa Şampiyonu olarak tamamladı.
2013/2014 sezonunun başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile anlaşan Vitor, sadece 33 maçta görev aldı ve takımdan ayrıldı. Kısa süreli Suudi Arabistan macerasının ardından Avruya'ya Olimpiakos ile dönen Portekizli hoca, Yunanistan'da lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.
VİTOR PEREİRA FENERBAHÇE KARİYERİ
Avrupa'da Porto ve Olimpiakos'ta kupaları kazanan Pereira'nın yolu 2015/2016'da Türkiye'ye düştü. Fenerbahçe yönetiminin, 11 Haziran 2015'te 2 yıllık sözleşme imzaladığı Pereira'yla birlikteliği 14 ay sürdü.
Sarı-lacivertli kulüp, büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına gelen ancak Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda istenilen sonuçları alamayan Pereira'ya buna rağmen yeni sezon öncesi güvendi. Taraftarın tepkisine rağmen Pereira'yla devam etme kararı alan kulüp başkanı Aziz Yıldırım, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Monaco'ya elendikten sonra kararını değiştirdi. Süper Lig'de yeni sezonu göremeyen Pereira, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 62 resmi maçta 38 galibiyet, 15 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.