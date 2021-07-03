Vitor Pereira kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vitor Pereira'nın son Fenerbahçe kariyeri: Kaç puan topladı ve ne yaptı?

Fenerbahçe'nin uzun süreli teknik direktör arayışı sona erdi. Taraftarların merakla beklediği yeni hoca dün açıklandı. 52 yaşındaki deneyimli hoca, ilk yaptığı açıklamada yarım kalan hikayeyi mutlu sona ulaştırmak için Fenerbahçe'de olduğunu belirtti.

Perşembe görüşülen Pereira ile dün son kez konuşuldu ve 1.8 milyon Euro ücrete el sıkışıldı. 2015-16 sezonunu şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalarak 2. sırada bitiren ve ertesi sezonun başında aniden gönderilen Portekizli, en son Çin ekibi Shangai Port'u çalıştırmıştı. Pereira anlaşmanın ardından şu açıklamaları yaptı: