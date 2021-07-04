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Giriş Tarihi: 4.7.2021

A Spor'da şölen başlıyor

A Spor'da şölen başlıyor

U19 Gelişim Ligleri Finalleri bugün Antalya’da start alıyor. Maçlar A Spor’dan naklen ve şifresiz izlenebilecek

Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Bugün Antalya'da başlayacak U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele edecek. Sisteme göre eşleşmeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde olurken, bugün iki maç oynanacak. Normal sezonu 3. bitiren Medipol Başakşehir, 6'ncı Fenerbahçe ile karşılaşacak. 22.00'de ise derbi heyecanı var. Puan tablosunun lideri Galatasaray, 8'inci olarak finallere katılan Beşiktaş ile karşılaşacak. Müsabakaların normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Beraberlik yine bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek. VAR sisteminin uygulanacağı maçlar pandemi şartları nedeniyle seyircisiz oynatılacak.

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A Spor'da şölen başlıyor
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