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Giriş Tarihi: 4.7.2021 16:39

Alanya Kestelspor'da Başkan Levent Uğur tekrar seçildi

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya Kestelspor'da Başkan Levent Uğur tekrar seçildi

Alanya Kestelspor’un Olağanüstü Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Başkan Levent Uğur tek aday olarak tekrar Alanya Kestelspor Kulüp Başkanı olarak seçildi.

Misli com 3. Lig temsilcisi Alanya Kestelspor genel kurulunu gerçekleştirdi.

Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurula Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Kestelspor Kulüp Başkanı Levent Uğur, kulüp yönetim kurulu üyeleri, siyasiler ile davetliler katıldı.

ALANYA KESTELSPOR'UN YENİ YÖNETİMİ:

-Hasan Erdoğan
-Adem Çalış
-Adem Tunç
-Ahmet Gül
-Ali Akkaya
-Alp Aslan Punar
-Alper Müftüoğlu
-Alptuğ Bildirici
-Aykut İpekten
-Bayram Ali Geçgel
-Bülent Filiz
-Bülent Yılmaz
-Doğan Ağaoğlu
-Emrullah Çakal
-Hakan Dizdaroğlu
-Hakan Kasmuş
-Hakan Şenol
-Hilmi Yılmaz
-İdriz Bayındır
-İlhan Direkçi
-Kadri Kükürt
-Kamil Yaman
-Kerim Özen
-Mahir Oktay
-Mehmet Akif Asiltürk
-Mehmet Çarşambaoğlu
-Mehmet Korkmaz
-Memiş Türktaş
-Mustafa Boz
-Mutlu Türkyılmaz
-Mümtaz Soysal Alyıldız
-Nuri İmamoğlu
-Nurican Kılınç
-Oğuzhan Şahin
-Seyfettin Bekar
-Vahit Sabur
-Yusuf Uysal

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Alanya Kestelspor'da Başkan Levent Uğur tekrar seçildi
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