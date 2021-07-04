Ali Koç’un 3 Temmuz mektubuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt geldi: F.Bahçe'nin duruşu önemli
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Sarı-lacivertli kulübün sürecin mağdurlarından biri olduğunu belirten Erdoğan, “Örgütün hamlelerinin akim kalmasında, Fenerbahçe’nin yürüttüğü hak arama çabasının çok önemli payı vardır” ifadesini kullandı
Sarı-lacivertli kulübün sürecin mağdurlarından biri olduğunu belirten Erdoğan, "Örgütün hamlelerinin akim kalmasında, Fenerbahçe'nin yürüttüğü hak arama çabasının çok önemli payı vardır" ifadesini kullandı