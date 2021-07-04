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Giriş Tarihi: 4.7.2021

Bakan Kasapoğlu: Her branşa yatırım yapmayı sürdüreceğiz

Bakan Kasapoğlu: Her branşa yatırım yapmayı sürdüreceğiz
Gençlik ve Spor Yatırımları İzmir Protokol Töreni'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yapımı devam eden İzmir Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu. Kasapoğlu, AltaySüper Lig'e yükselten teknik direktör Mustafa Denizli ile uzun süre sohbet etti. Protokolle İzmir'in ilçelerine yeni salon, spor tesisi, havuzlar ve gençlik merkezleri yapılacağını dile getiren Kasapoğlu, tüm paydaşlarla el ele vererek Türkiye'nin birbirinden değerli gençleri için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Sporun birkaç branştan ibaret olmadığına işaret eden Kasapoğlu, "Her branşa yatırım yapmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Daha önce sporcumuz dahi olmayan branşlarda bugün dünya çapında İstiklal Marşımızı gururla söyleyen, söyleten sporcularımızla doldu" şeklinde konuştu.

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Bakan Kasapoğlu: Her branşa yatırım yapmayı sürdüreceğiz
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