Beşiktaş'tan Atiba ve Utku Yuvakuran'a yeni sözleşme!

Beşiktaş'ın kalecilerinden Utku Yuvakuran biten sözöleşmesini 3 yıl daha yeniledi. Beşiktaş kariyerinde toplam 20 maça çıkan ve 7 mücadelede kalesini gole kapatan 23 yaşındaki file bekçisi, 2024 sezonu sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak.
Beşıktaş, 38 yaşındaki emektar kaptanı Atiba Hutchinson ile sözleşme 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kaptan bonuslarla birlikte 750 bin Euro kazanacak.
2013 yazında Beşiktaş'ın kapısından içeri giren istikrar abidesi, 9. sezonunu geçireceği takımıyla 293 maça çıkarken, 23 gol atıp 34 asist yaptı.Son dakika: Kaan Ayhan transferi kızıştı! Sassoulo açıkladı: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...
Öte yandan kendisine kulüp bulması istenen Boyd kamp kadrosuna dahil edilmedi.